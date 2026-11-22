Por: El Espectador

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Una reciente investigación de Mutante puso en evidencia la suspensión voluntaria de la exposición Objetos de paz, ideada por María Jimena Herrera e Iván Cardona, junto con la cocuraduría etnográfica de Andrés Góngora, en el Museo Nacional de Colombia. Esta muestra, planeada para inaugurarse el 12 de noviembre de 2026, buscaba mostrar 325 objetos y testimonios relacionados con el proceso de construcción de paz en Colombia. Los objetos, desde morrales de dotación hasta piezas como balas no percutidas, cuchillos, tejidos y teléfonos móviles, representaban elementos cotidianos de la vida en la guerra y eran entregados por sus dueños como símbolos del tránsito a la vida civil y la reconciliación, justo diez años después de la firma del Acuerdo de Paz.

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El 21 de octubre, los artistas responsables enviaron una carta al Museo Nacional pidiendo la suspensión de la exposición, citando la “falta de condiciones” para un diálogo abierto e imparcial. Mutante documentó que las nuevas directrices institucionales imponían restricciones como limitar la divulgación en redes sociales a solo cinco publicaciones, obviando el tema central, y advertían que el museo no defendería públicamente la exposición en caso de polémica pública. Esta coyuntura se agravó por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció la restitución del nombre Ministerio de Cultura y Patrimonio y una “contrarrevolución cultural” frente al “wokismo”, instruyendo además el retiro de piezas consideradas por el gobierno una “oda al terrorismo”.

La suspensión de la muestra se dio en un contexto de intervención gubernamental más amplio, donde se desmontaron más de 30 piezas relativas a memoria histórica, diversidad y conflicto armado de la exposición permanente del Museo Nacional. Entre los elementos retirados figuraban el Balígrafo usado en la firma de paz de 2016, obras de Antonio Caro, afiches de campañas políticas y materiales de movimientos feministas y LGBTIQ+. Más de 500 personas protestaron frente al museo y, tras una fuerte represión policial, instituciones nacionales e internacionales rechazaron la injerencia ideológica en la curaduría.

En respuesta a tutelas y presiones sociales, un juez ordenó restaurar el patrimonio retirado, acción que se materializó con el regreso de las piezas a su exhibición pública. La crisis en el Museo Nacional coincide con otros focos de inconformidad institucional, como las denuncias sobre la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo, así como la preocupación por proyectos de preservación de lenguas indígenas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la exposición ‘Objetos de paz’ en el Museo Nacional de Colombia?

La suspensión voluntaria de la exposición ‘Objetos de paz’ se debió a restricciones impuestas por directrices institucionales, que limitaban su difusión, y a la falta de garantías para un diálogo abierto e imparcial, según informaron los artistas organizadores en carta enviada al museo, como documentó Mutante.

¿Qué impacto tuvo el retiro de piezas históricas en el Museo Nacional de Colombia?

La extracción de más de 30 piezas sobre memoria histórica y conflicto del Museo Nacional generó protestas sociales, la intervención de organismos de derechos culturales y decisiones judiciales que terminaron ordenando su restitución, mostrando la tensión entre políticas culturales y la representación de la memoria reciente, según informó Mutante.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.