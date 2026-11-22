Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La receta de monedas de plátano verde destaca dentro de la gastronomía colombiana por su sencillez y su sabor inconfundible, realzado con el toque distintivo de la pimienta. Según los detalles suministrados por El Espectador, este plato típico es fácil de preparar y se ha consolidado como un favorito en las mesas de la región Caribe y otros rincones del país. El proceso inicia con el pelado del plátano verde, que posteriormente se debe cortar en finas monedas. La recomendación es utilizar una mandolina, si usted dispone de una, para asegurar que todas las piezas tengan el mismo grosor y logren una cocción uniforme.

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Una vez cortadas, las monedas deben sumergirse en agua hirviendo durante tres minutos, luego retirarlas y escurrirlas minuciosamente. Un consejo crucial que comparte El Espectador es secar las piezas con papel absorbente; entre menos humedad retengan, más crujientes resultarán tras la cocción. Posteriormente, se sazonan con sal, pimienta, aceite y jugo de medio limón, asegurando que cada pieza quede bien impregnada. Se recomienda distribuir las monedas en una canasta para que no se superpongan y así se cocinen de manera pareja a 200 °C durante 20 minutos, moviéndolas a la mitad del tiempo para garantizar el dorado uniforme.

Este plato, aunque sencillo, está cargado de historia y cultura. De acuerdo con El Espectador, la palabra "patacón" proviene del árabe ‘batakká’, relacionada con antiguas monedas medievales, las cuales inspiran la forma de estas delicias aplanadas de plátano conocidas en América Latina. En países como Colombia, Venezuela y Costa Rica, el patacón no solo ha asumido el rol de acompañante ideal para platos de mar, sino que también es apreciado bajo diferentes nombres: patacón, tostón, tachino o frito.

No solo es esencial en la mesa, sino que el patacón ha trascendido hacia la cultura popular, inspirando incluso composiciones musicales que exaltan su sabor y su importancia gastronómica en el Caribe colombiano. Su preparación rápida y esencia práctica lo han convertido en un recurso indispensable para chefs y hogares, que buscan opciones deliciosas sin complicaciones.

Como dato adicional proporcionado por El Espectador, si decide preparar varias porciones, hágalo en tandas para evitar amontonamientos y así mantener la crocancia característica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar monedas de plátano verde crujientes en casa?

Para obtener monedas de plátano verde crujientes, debe pelar el plátano, cortarlo en rodajas finas y hervirlas durante tres minutos. Luego, escúrralas y séquelas cuidadosamente antes de sazonar con sal, pimienta, aceite y jugo de limón. Hornee a 200 °C por unos 20 minutos, volteando a la mitad, y sírvalas de inmediato, exprimiendo más limón si lo desea, según explica El Espectador.

¿Cuál es el origen y significado del nombre ‘patacón’?

De acuerdo con El Espectador, el término "patacón" proviene del árabe ‘batakká’, que hacía referencia a monedas que circularon en el medioevo. La forma achatada de las monedas fue la inspiración de este plato, reconocido también como tostón, tachino o frito, y considerado emblema de la gastronomía en Colombia, Venezuela y Costa Rica.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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