Por: Caracol TV

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Delcy Rodríguez, quien se desempeña como presidenta encargada de Venezuela, dio instrucciones claras al canciller Oliver Blanco para que establezca contactos con las diferentes plataformas internacionales de inteligencia artificial, buscando el levantamiento de los bloqueos que actualmente impiden a los ciudadanos venezolanos acceder a estas tecnologías. Según informó la propia funcionaria en un encuentro con emprendedores, el objetivo es que Blanco "no duerma hasta alcanzar el desbloqueo completo" de estos servicios y que la población venezolana logre el ingreso sin ningún tipo de restricción o bloqueo, especialmente con miras a que la juventud del país "tenga un desarrollo propio". Esta situación ha cobrado relevancia porque, al intentar acceder a plataformas populares como ChatGPT, Copilot de Microsoft o Claude desde Venezuela, los usuarios reciben inmediatamente un mensaje indicando: "no está disponible en tu región", lo que dificulta el aprovechamiento de herramientas clave en la actualidad.

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De acuerdo con la información de Agencia Efe y Noticias Caracol, estas restricciones suelen estar relacionadas con sanciones internacionales, en particular impuestas por Estados Unidos, que afecta el acceso a tecnologías desarrolladas por empresas estadounidenses o que utilizan infraestructuras sujetas a regulaciones de ese país.

En septiembre del año pasado, Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela, comunicó a la opinión pública que el país tendría su propia tecnología de inteligencia artificial e incluso que se impartirían clases relacionadas en las escuelas, con el fin de capacitar a los estudiantes sobre qué es la inteligencia artificial y cuál es su correcto manejo. No obstante, según la misma fuente, Maduro no especificó en ese momento la fecha exacta en que Venezuela contaría con esta tecnología propia ni cuándo se pondría en funcionamiento.

El acceso limitado a plataformas de inteligencia artificial representa un obstáculo para el avance tecnológico en el país, especialmente en sectores educativos y de emprendimiento. Las declaraciones recientes de Rodríguez subrayan la urgencia que percibe el gobierno para revertir estos bloqueos y abrir el camino a herramientas que ya forman parte integral de la vida digital en el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las plataformas de inteligencia artificial están bloqueadas en Venezuela?

Según información de Agencia Efe y Noticias Caracol, los bloqueos a plataformas de inteligencia artificial en Venezuela responden principalmente a sanciones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos. Dichas restricciones buscan limitar el acceso desde determinados países a servicios tecnológicos desarrollados en territorio estadounidense o sujetos a sus normativas, por lo que al intentar ingresar a aplicaciones como ChatGPT, Copilot o Claude, los venezolanos reciben mensajes indicando que "no está disponible en tu región".

¿Qué medidas tomó el gobierno venezolano para acceder a la inteligencia artificial?

De acuerdo con lo informado por Agencia Efe y Noticias Caracol, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó al canciller Oliver Blanco iniciar gestiones ante las plataformas internacionales para levantar los bloqueos tecnológicos. Además, el anterior presidente Nicolás Maduro declaró el año pasado que Venezuela tendría su propia inteligencia artificial y que se impartirían clases sobre el tema en las escuelas, aunque no precisó fechas para la puesta en marcha de esta tecnología.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.