‘Hackers’ vulneraron recientemente redes estratégicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y del FBI mediante ataques cibernéticos, intensificando la inquietud pública por sucesivas fallas tecnológicas en instituciones federales clave.

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Según divulgaron inicialmente NBC News y CNN, replicados por Semana, ambos incidentes afectaron plataformas gubernamentales sensibles, aunque todavía las autoridades desconocen si existe conexión entre ambos episodios o quiénes ejecutaron las intrusiones digitales.

Durante las últimas semanas, severas interrupciones tecnológicas perjudicaron el transporte, las telecomunicaciones y el comercio electrónico en todo Estados Unidos, comprometiendo incluso una red ultrasecreta perteneciente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Frente a esta oleada de fallos operativos, el presidente Donald Trump pidió públicamente a los ciudadanos “relajarse”, mientras voceros oficiales sostienen que dichas interrupciones tampoco obedecieron a acciones criminales organizadas.

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Respecto al sector agropecuario, NBC informó el viernes, citando dos exfuncionarios, que el Departamento de Agricultura notificó internamente a su personal sobre un ciberataque contra la plataforma que procesa pagos agrícolas.

Dichas fuentes advirtieron al medio estadounidense que los atacantes podrían aprovechar esa infraestructura financiera como puerta trasera para infiltrarse hacia archivos científicos y gubernamentales mucho más confidenciales.

“un montón de temas biológicos alarmantes”, señaló uno de los exfuncionarios entrevistados al describir las investigaciones sensibles que gestiona actualmente esa cartera federal estadounidense.

“si un adversario o un competidor tuviera acceso a esa misma información (…), podría utilizar nuestra propia investigación en nuestra contra”, alertó la misma fuente sobre los riesgos estratégicos involucrados.

Segunda intrusión en el FBI y crisis de ciberseguridad

Paralelamente, CNN reportó el viernes que el FBI sufrió su segundo ataque cibernético desde septiembre, obligando a los investigadores federales a examinar una brecha en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC).

Esta plataforma crítica enlaza corporaciones policiales federales, estatales y locales mediante una base de datos nacional utilizada cotidianamente para consultar órdenes de arresto y verificar antecedentes penales en tiempo real.

“Todos los días, los agentes de todo el país confían en el NCIC para identificar a fugitivos buscados (…) y acceder a información que puede afectar directamente la seguridad de los agentes y del público”, explicó un exfuncionario del FBI a CNN.

Estas nuevas vulneraciones ocurren durante un momento sumamente complejo para la administración Trump en materia de defensa digital, tras registrarse cortes que impactaron entidades bancarias, la Agencia de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación.

Como respuesta inmediata ante las crecientes críticas por esta cadena de fallas en servicios tecnológicos esenciales, la Casa Blanca destituyó esta misma semana a su jefe de ciberseguridad, Sean Cairncross.

¿Cómo prevenir ciberataques?

Prevenir ciberataques exige adoptar hábitos digitales rigurosos y mantener actualizadas todas las barreras tecnológicas que resguardan la información personal y corporativa frente a amenazas informáticas constantes.

El primer paso fundamental consiste en crear contraseñas robustas y únicas para cada servicio digital, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales sin reutilizar claves antiguas.

Complementariamente, activar la autenticación multifactor añade una capa esencial de protección, impidiendo que atacantes accedan a cuentas privadas incluso cuando logran descifrar alguna credencial.

Asimismo, mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y aplicaciones instala parches críticos que corrigen vulnerabilidades aprovechadas frecuentemente por delincuentes informáticos para infiltrarse en dispositivos.

Otro pilar indispensable radica en desconfiar de correos electrónicos inesperados, mensajes urgentes o enlaces sospechosos que buscan suplantar identidades institucionales mediante técnicas de ingeniería social como el phishing.

Por ello, conviene verificar siempre el remitente oficial, evitar descargar archivos adjuntos desconocidos y comprobar que los sitios web utilicen protocolos cifrados HTTPS antes de ingresar datos.

De igual forma, instalar software antivirus confiable junto con cortafuegos activos permite detectar, bloquear y eliminar oportunamente programas maliciosos antes de comprometer archivos sensibles.

Además, realizar copias de seguridad periódicas en unidades externas o servicios cifrados en la nube garantiza recuperar información vital frente a secuestros digitales como el ransomware.

Finalmente, evitar transacciones bancarias desde redes wifi públicas abiertas y emplear conexiones cifradas VPN fortalece integralmente la privacidad digital cotidiana.

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