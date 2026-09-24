Por: Caracol TV

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La Oficina Federal de Investigación, conocida por sus siglas en inglés como FBI, confirmó que investiga un presunto robo de datos electrónicos que habría expuesto información confidencial tanto de su personal como de quienes han solicitado empleo en la entidad. De acuerdo con la agencia EFE, este anuncio se produjo después de que el grupo de ciberdelincuentes denominado ShinyHunters asegurara haber vulnerado los sistemas del FBI, reclamando la autoría del ataque.

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Según el comunicado oficial del FBI citado por EFE, el grupo ShinyHunters afirma haber accedido al portal FBIJobs.gov, lo que habría supuesto la exposición de información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de empleados y candidatos a diferentes plazas en la institución. Sin embargo, el FBI puntualizó que aún no se ha determinado el origen exacto de la filtración electrónica y si esta ocurrió debido a una vulnerabilidad en sistemas propios o a través de algún tercero vinculado. Por lo tanto, la investigación se encuentra en curso y la agencia colabora estrechamente con sus proveedores externos para esclarecer los hechos.

El grupo de ciberdelincuentes comunicó su autoría por medio de un mensaje dirigido directamente al director de la agencia, Kash Patel, y al subdirector de la División Cibernética, Brett Leatherman, según medios locales. En dicho mensaje, los atacantes aseguraron haber sustraído información “altamente confidencial” que involucraría a casi todos los agentes del FBI, así como a personas que han presentado solicitudes de empleo.

Los ciberdelincuentes además lanzaron una advertencia: exigieron al FBI retirar una alerta que la agencia había publicado en mayo, en donde denunciaba los métodos de extorsión aplicados por el grupo ShinyHunters. Los responsables del ataque afirmaron: “Estamos dispuestos a concederles un plazo de una semana para corregir o retirar el informe flash del segundo trimestre de 2026 sobre nosotros, el cual incluye varias acusaciones falsas”, según recoge el comunicado reseñado por EFE.

Adicionalmente, los miembros de ShinyHunters intentaron desvincularse de “The Com”, una red internacional de jóvenes ciberdelincuentes, declarando que combaten activamente la desinformación y que son firmes defensores de la Constitución de Estados Unidos. Según su propio comunicado, el ciberataque incluyó afectaciones tanto en la división de Justicia Penal (CJ) como en Recursos Humanos, entre otros servicios del FBI, y su declaración buscaba “rectificar dichas acusaciones”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información de identificación personal (PII) fue presuntamente robada del FBI y quiénes fueron afectados?

De acuerdo con el comunicado del FBI citado por la agencia EFE, el ataque habría comprometido información de identificación personal (PII) tanto de empleados actuales del organismo como de quienes han presentado solicitudes de empleo. PII se refiere a cualquier dato que permite identificar a una persona, como nombres, direcciones, números de identificación y similares. La magnitud de la filtración aún no ha sido determinada mientras avanza la investigación.

¿Por qué ShinyHunters exigió al FBI retirar su informe y cuáles son sus argumentos?

Según los detalles recogidos por EFE, ShinyHunters solicitó la eliminación de un informe publicado por el FBI en mayo, donde se denuncian métodos de extorsión vinculados a este grupo. Los ciberdelincuentes argumentan que dicho informe contiene “varias acusaciones falsas” y otorgan una semana de plazo para su retiro, afirmando además que buscan combatir la desinformación y no forman parte de la red internacional “The Com”.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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