Por: Portal Bogotá

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La sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Ciudad Bolívar será el lugar donde se llevará a cabo Colombia 5.0, uno de los encuentros de tecnología e innovación más relevantes del país, programado para el 24 y 25 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información oficial del evento, esta será la primera de dos fechas estratégicas diseñadas para acercar la educación y la transformación digital al sur occidente de Bogotá, pues la segunda versión está prevista en Bosa para el 22 y 23 de octubre del mismo año.

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El evento contará con la organización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Canal 13, que han planteado el objetivo principal de fortalecer los ecosistemas digitales del país. Según los organizadores, la meta es no solo impulsar la productividad, sino también fomentar la alfabetización digital entre las comunidades locales. La agenda académica, cuidadosamente estructurada, busca cerrar brechas tecnológicas y desarrollar habilidades emergentes, brindando herramientas prácticas que puedan aplicarse de inmediato en ámbitos laborales, académicos y empresariales.

Los talleres y conferencias abarcarán áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital de alto impacto. Específicamente, se ofrecerán espacios prácticos sobre automatización sin código (también llamada ‘No-Code’), análisis de datos para personas sin experiencia previa, estrategias avanzadas de marca personal y monetización digital apoyada por inteligencia artificial (IA). Algunos de los talleres destacados incluyen ‘IA en tu día a día: Introducción práctica a los asistentes de Inteligencia Artificial’, dictado por Gabriel Andrés Alzate Acuña, creador de DatosCol, y ‘Autodefensa Digital: Protege tus Cuentas, WhatsApp y Redes de Hackers y Estafas’, guiado por el ingeniero Jawy Andrés Romero Pinto. Estas sesiones han sido diseñadas para atender necesidades de seguridad, productividad y crecimiento de emprendimientos.

Un punto clave de Colombia 5.0 será la Hackatón, un espacio destinado a la creación colaborativa donde equipos de la localidad deberán desarrollar una plataforma inteligente que permita integrar rutas y horarios de transporte formal e informal. Después de varias jornadas de codificación y mentoría, los grupos finalistas presentarán sus soluciones ante un jurado, compitiendo por la premiación que se entregará el 25 de septiembre. Así, Colombia 5.0 reafirma su compromiso con el fortalecimiento del talento local y la construcción de soluciones ajustadas a los retos propios de la región, priorizando la inclusión y el desarrollo digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades y talleres se realizarán en Colombia 5.0 Ciudad Bolívar?

La programación de Colombia 5.0 incluye talleres enfocados en inteligencia artificial aplicada al día a día, autodefensa digital para proteger cuentas y redes sociales, marketing digital de alto impacto, automatización sin código y análisis de datos para principiantes. Además, se brindarán sesiones sobre construcción de marca personal y nuevas formas de monetización digital, fomentando el uso práctico y seguro de la tecnología.

¿Cuál es el objetivo de la Hackatón en el evento Colombia 5.0?

La Hackatón de Colombia 5.0 busca que equipos de la comunidad desarrollen una plataforma inteligente que integre rutas y horarios de transporte formal e informal. Los participantes, tras talleres y mentoría, presentarán sus proyectos ante un jurado, promoviendo la innovación y la búsqueda de soluciones tecnológicas a necesidades concretas del entorno local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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