Por: El Espectador

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El escritor canadiense Thélyson Orélien, una de las revelaciones más notables en el panorama literario francés actual, se enfrenta a una controversia significativa tras el éxito de su primera novela, “C’était ça ou mourir”. La obra ha capturado la atención del público francés y se perfila como favorita para importantes galardones literarios, incluido el premio Goncourt, conocido como el más prestigioso de las letras en francés. El impacto de la novela va más allá de las fronteras de Francia, ya que próximamente estará disponible en una treintena de países, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur.

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La polémica surgió cuando una cuenta anónima en la red social X, llamada Balance ton Claude, acusó al escritor de haber empleado inteligencia artificial (IA) casi en su totalidad para crear la novela. Según esta cuenta, un análisis realizado con el programa de detección de IA Pangram habría encontrado coincidencias preocupantes en varios fragmentos del libro. Sin embargo, Orélien rechaza firmemente las acusaciones y afirma, citando al diario francés Libération, que su pasión siempre ha estado en la creación y la escritura, lo que, según él, elimina la necesidad de acudir a soluciones tecnológicas. Además, el autor ha comenzado a preparar un expediente junto a sus editores con el fin de demostrar que escribió la obra original de su puño y letra.

Las editoriales responsables de la publicación de la novela, Grasset en Francia y Boréal en Canadá, se han alineado en defensa del escritor. Grasset condenó cualquier afirmación malintencionada acerca del posible uso de IA y señaló que tales comentarios afectan en lo personal al autor. Por su parte, Boréal manifestó su confianza en el trabajo de Orélien, aunque también dejó claro que las acusaciones no son tomadas a la ligera.

La trama de la novela narra, en primera persona, las vicisitudes de Jonas Dorléon, un profesor que escapa de Haití debido a la violencia de las bandas criminales y emprende un peligroso viaje a través de 12 países en busca de refugio en Canadá. Orélien enfatizó que el libro fue escrito "con las tripas y el corazón", resaltando su compromiso personal con el relato.

Ante la controversia, Philippe Claudel, presidente del jurado del Goncourt, pidió a la opinión pública mantener la prudencia y esperar la presentación de las pruebas que el autor y sus editores están preparando. Claudel declaró a Franceinfo y Le Figar que es importante no apresurarse a juzgar y subrayó la dificultad de la situación para el escritor.

¿Por qué acusan a Thélyson Orélien de usar inteligencia artificial para escribir su novela?

La acusación surgió cuando la cuenta anónima de X Balance ton Claude afirmó que la novela de Thélyson Orélien fue escrita “casi integralmente” con ayuda de inteligencia artificial, basándose en un análisis realizado con el programa estadounidense Pangram, especializado en detectar textos generados por IA.

¿Qué han dicho las editoriales sobre las acusaciones contra Thélyson Orélien?

Las editoriales Grasset y Boréal han respaldado al escritor. Grasset condenó los comentarios que señalan el supuesto uso de IA, mientras que Boréal manifestó su confianza en la autenticidad del trabajo de Orélien, aunque ambas editoriales recalcaron que toman en serio la controversia y apoyan la investigación en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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