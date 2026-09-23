El interés sobre la vida personal de las figuras públicas en Colombia ha puesto a celebridades en un foco que muchas veces sobrepasa el ámbito artístico al que se dedican normalmente.

Sigue a PULZO en Discover

Ese es el caso de Marbelle, que ahora llamó la atención al compartir un inesperado video, el cual mostraba una preocupante situación que se denunciaba en el norte de Bogotá.

La cantante citó un contenido de la usuaria identificada como Doña Pily, quien estaba dejando en evidencia un indignante caso de presunto maltrato animal en una vivienda de Pasadena.

Las imágenes muestran a una mujer que habría subido a una terraza o balcón, golpeando a un perro con una correa de cuero. En el video que fue difundido, la persona estaba en bata blanca, acercándose a un canino que estaba amarrado de una correa en esta zona de la vivienda.

Lee También

Al llegar, se ve cómo lanza golpes con el cinturón de cuero hacia el piso, lastimando, aparentemente, al animal.

Pese a que no es completamente visible, las denuncias se movieron rápidamente para evitar que la situación continuara y se esclarecieran los hechos.

“Sucedió en el barrio Pasadena en Bogotá. Esta infeliz agarró a golpes con correa de cuero a este perro”, publicó la mencionada usuaria Doña Pily, como parte de la exposición del caso.

Marbelle, de forma puntual, pidió ayuda a autoridades y entes de control, buscando la forma de proteger al perro de esta clase de comportamientos, en caso de que se confirmara el maltrato.

“Ayuda, por favor”, escribió en su cuenta de X, reconocida porque en otras ocasiones la usa para pullas contra Gustavo Petro y opiniones acerca de la política nacional.

Reportar estos incidentes ante las entidades de protección ambiental permite frenar situaciones de violencia contra las mascotas en la ciudad.

¿Cómo reportar un caso de maltrato animal en Colombia?

Denunciar oportunamente el maltrato animal en Colombia permite salvaguardar la vida, la salud y la integridad de las mascotas en el país.

Si el hecho vulnera gravemente al animal o le causa la muerte, configure formalmente una denuncia penal ante las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con el Grupo Especial de Lucha Contra el Maltrato Animal para investigar estos graves delitos.

Usted puede interponer su denuncia llamando directamente desde cualquier teléfono celular a la línea gratuita nacional 122 del ente fiscalizador.

Asimismo, las personas pueden reportar estos casos mediante la plataforma digital “¡A Denunciar!”, administrada por la Policía Nacional y la Fiscalía.

En casos de emergencia inmediata o cuando el maltrato ocurre en tiempo real, marque a la Línea Única de Emergencias 123.

Los uniformados de la Policía Nacional acudirán al sitio para aprehender preventivamente al animal y protegerlo de nuevas agresiones físicas.

Cuando el caso corresponde a negligencia o mala tenencia sin heridas fatales, la denuncia debe interponerse ante las inspecciones de policía.

Aporte fotografías, videos, ubicación exacta y testimonios que permitan constatar las conductas crueles ejercidas contra los seres sintientes vulnerados.

Si reside en Bogotá, canalice su reporte mediante la línea telefónica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Actuar con celeridad garantiza la restitución inmediata de los derechos del animal y fortalece las sanciones legales contra los agresores.

Reportar estos comportamientos es un deber moral y legal que protege la convivencia pacífica en todas las regiones colombianas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.