Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Internacional de Cine Infantil Calibelula celebrará su décimo aniversario, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento del cine realizado por y para niños y jóvenes. Desde el martes 28 de septiembre se abrirán las puertas a una programación que, en esta edición, contará con la proyección de más de 130 películas nacionales e internacionales, todas orientadas a públicos de distintas edades. Según información difundida por Noticiero 90 Minutos, las actividades tendrán lugar en múltiples espacios de Cali, permitiendo el acceso de la comunidad a talleres y actividades vinculadas al séptimo arte.

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Durante sus nueve versiones anteriores, el festival ha reunido a más de 70.000 asistentes en funciones programadas y ha beneficiado a más de mil personas por medio de talleres formativos. Además, se han proyectado cerca de 1.500 obras audiovisuales y desarrollado una técnica formativa de creación audiovisual que procuró beneficiar a 50 colegios en la ciudad. Este impacto evidencia el compromiso de Calibelula con promover la educación audiovisual y acercar a los jóvenes a la creación artística y cinematográfica.

La inauguración oficial se llevará a cabo en la Cinemateca La Tertulia el 28 de septiembre a las 8:00 a.m., con la proyección de ‘Ben, un lémur en fuga’, una película de origen mexicano que ha tenido presencia en diversos escenarios internacionales y que, para esta edición, representa el inicio de una muestra pensada para conectar a niños y jóvenes con historias latinoamericanas y problemáticas cercanas a su realidad.

El festival se extenderá hasta el 2 de octubre e incluirá talleres, proyecciones y demás actividades en diferentes escenarios de Cali, dirigidas a personas de todas las edades. Entre los eventos destacados se encuentra un taller de animación a cargo del animador Jerónimo López —programado para el 30 de septiembre y el primero de octubre en colegios asociados— y un taller de creación de historias dictado por el escritor y realizador audiovisual Eugenio Gómez el primero de octubre. Todos estos espacios buscan potenciar el talento emergente y fortalecer el aprendizaje en comunidades educativas.

Calibelula nació con el objetivo de apoyar proyectos juveniles en el cine y llevar sus actividades a colegios e instituciones educativas, con proyecciones y talleres que inspiran a nuevas generaciones a contar historias y explorar el mundo audiovisual desde sus propias experiencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival Internacional de Cine Infantil Calibelula 2026?

La programación del festival incluye más de 130 películas internacionales y nacionales, así como talleres de animación, creación de historias y proyecciones en diferentes escenarios de Cali del 28 de septiembre al 2 de octubre. Para conocer los horarios exactos y cómo participar en los talleres, puede consultarse el sitio oficial: https://ficijcalibelula.com/inicio.

¿Qué impacto ha tenido el festival Calibelula en la formación audiovisual de jóvenes en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, desde su creación Calibelula ha beneficiado a más de mil personas en talleres formativos, proyectado cerca de 1.500 obras y acercado a más de 70.000 asistentes a la experiencia del cine, logrando una importante incidencia en la formación y desarrollo creativo de niños y jóvenes de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.