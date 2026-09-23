Por: Noticiero 90 minutos

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Jesse Huerta, músico y compositor mexicano reconocido por su trabajo en el dúo pop Jesse & Joy, publicó un mensaje oficial en sus plataformas digitales para aclarar su situación profesional actual y evitar que tanto la prensa como sus seguidores desarrollen malentendidos sobre su futuro inmediato en la agrupación. Esta aclaración llega en medio de una etapa clave de su carrera, pues la dupla ha logrado posicionar varios de sus temas en listas internacionales y cuenta con una sólida trayectoria.

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En la comunicación, Jesse explicó que cumplirá con todos los compromisos previamente confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre. Sin embargo, fue claro al manifestar que su equipo de trabajo ya había recibido el aviso de que él no estará presente ni en la conferencia de prensa ni en el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Con palabras sentidas, Jesse planteó que no se alejaría de un proyecto al que ha dedicado "más de la mitad de su vida poniéndolo siempre por encima de sí mismo" salvo que fuera "estrictamente necesario". Atribuyó su decisión urgente a la necesidad de atender su bienestar personal, aunque no profundizó públicamente en las causas específicas.

El mensaje de Jesse abordó también el plano emocional y familiar, particularmente el vínculo con su hermana Joy, quien además es su compañera musical. El artista aseguró que su apoyo y amor hacia ella permanecen intactos e incondicionales, en cualquier proyecto que ella decida emprender a partir de ahora. Subrayó además que el repertorio que han construido juntos seguirá siendo parte fundamental tanto de su identidad como de la de su público, reiterando que espera que los seguidores de Jesse & Joy acompañen los procesos individuales de ambos.

Con tono agradecido y emotivo, Jesse se dirigió a la audiencia para expresar su gratitud por el cariño recibido a lo largo de los años y se despidió con la frase: "les amo hasta el espacio sideral y más allá". Para quienes deseen obtener información verificada sobre la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como sobre los próximos anuncios del dúo, recomendó revisar directamente las cuentas oficiales de Jesse & Joy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jesse Huerta se separa temporalmente de Jesse & Joy?

La separación temporal de Jesse Huerta del dúo obedece, según él mismo explicó en su comunicado oficial, a una necesidad urgente relacionada con su bienestar personal. Manifestó que no se alejaría del proyecto, el cual ha sido central en su vida, si la circunstancia no fuera estrictamente necesaria. No dio detalles adicionales sobre la causa, pero la prioridad es su salud y equilibrio individual.

¿Qué pasará con las presentaciones de Jesse & Joy tras la pausa de Jesse?

De acuerdo con la información revelada por Jesse Huerta, él cumplirá con todos los compromisos confirmados hasta el 5 de diciembre. No obstante, no estará presente en el concierto agendado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional ni en la conferencia de prensa de ese día. Para conocer los próximos pasos de la agrupación, se invita a consultar únicamente los canales oficiales de Jesse & Joy.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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