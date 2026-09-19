Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 17 de septiembre de 2026, el sacerdote Andrés Tirado compartió en el programa La Kalle un sueño que, según su testimonio, lo llevó a presenciar un terremoto de gran magnitud en Bogotá o sectores cercanos. Tirado relató que, durante esta experiencia onírica, observó un movimiento telúrico con una magnitud aproximada de 6 grados o incluso mayor, lo que despertó en él la intención de advertir y concienciar sobre la preparación ante una posible emergencia natural.

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De acuerdo con la entrevista en La Kalle, Monseñor Andrés Tirado interpretó su sueño como un mensaje espiritual, enfatizando la importancia de la prevención y la oración. “Un sueño para que oremos, estén preparados”, expresó el religioso, dejando claro que su objetivo no era infundir temor, sino motivar a las personas a la tranquilidad y a la preparación. Desde su visión de fe, afirmó que “todo se puede cambiar” a través de la oración colectiva.

Una de las particularidades de este relato estuvo relacionada con el tiempo en el que ocurriría el sismo. Andrés Tirado advirtió que, en los sueños, la referencia a fechas suele ser poco precisa, pero subrayó que el evento parecía cercano y estimó que podría experimentarse en un periodo de uno a dos meses. No obstante, recalcó que esta percepción era parte de su experiencia personal y no una cronología exacta.

Tirado insistió durante la conversación en que su intención era evitar el pánico. Entre sus principales recomendaciones, mencionó la importancia de mantener la calma, prepararse adecuadamente y contar desde ya con un kit de emergencia en los hogares, enfatizando que la preparación ante potenciales eventos naturales es responsabilidad de todos los ciudadanos.

La declaración de Monseñor Andrés Tirado corresponde a su experiencia espiritual y personal, según aclaró el propio sacerdote. Reiteró que no se define como profeta, aunque asegura recibir mensajes a través de sueños, los cuales interpreta con una perspectiva de fe. Por tanto, subrayó que su advertencia sobre un posible terremoto no representa una predicción científica sobre sismos.

En cuanto a su perfil, Andrés Tirado es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes y es reconocido como sacerdote independiente y exorcista. Según los datos compartidos en la entrevista, ha tenido formación sobre exorcismo en cursos del Vaticano y México. Además, Tirado es autor del libro Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, y desde 2019 realiza transmisiones en vivo, donde expone vivencias y mensajes recibidos mediante sueños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendó Andrés Tirado ante la posibilidad de un terremoto en Bogotá?

Según la información suministrada por el propio Andrés Tirado en la entrevista con La Kalle, recomendó a las personas mantener la calma, fortalecer su preparación frente a emergencias y contar con un kit de emergencia en el hogar. El sacerdote enfatizó que su intención no era crear alarma, sino invitar a la reflexión y la oración colectiva.

¿Cuál es el perfil religioso y profesional de Monseñor Andrés Tirado?

De acuerdo con los datos compartidos en la conversación, Andrés Tirado es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, sacerdote independiente y exorcista. Se ha formado en exorcismo con cursos realizados en el Vaticano y México, es autor de un libro sobre temas espirituales y lleva a cabo transmisiones en vivo desde 2019, donde comparte vivencias e interpretaciones de sueños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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