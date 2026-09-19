Una jornada pasada por agua, fuertes vientos y tormentas mantiene en máxima alerta a buena parte de la región Caribe colombiana este sábado. El paso de un sistema de vendaval ha dejado múltiples reportes de afectaciones, inundaciones y daños materiales en ciudades principales como Cartagena y Barranquilla, mientras los organismos de socorro y el Ideam advierten que las condiciones meteorológicas adversas podrían extenderse a otros departamentos durante las próximas horas.

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El episodio climático comenzó a generar emergencias repentinas tras varios días consecutivos de altas temperaturas que azotaban la zona norte del país. En Barranquilla y su área metropolitana se registraron precipitaciones torrenciales acompañadas de granizo, un fenómeno que sorprendió a los habitantes en sectores del sur de la capital del Atlántico y del municipio de Soledad.

El cambio drástico en las condiciones atmosféricas, impulsado por el paso de una onda tropical, golpeó con fuerza el área metropolitana de Barranquilla durante la jornada sabatina. Las lluvias intensas provocaron inundaciones críticas y anegamientos temporales en barrios populares como 7 de Abril, Hipódromo, Ciudadela 20 de Julio y Las Moras, afectando también a los municipios vecinos de Soledad y Galapa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la ciudadanía fue la inusual caída de granizo en zonas urbanas, un fenómeno poco frecuente en la costa que se desató tras jornadas con temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados, evidenciando la inestabilidad climática que atraviesa la región.

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Por su parte, en Cartagena la fuerza del vendaval dejó estragos puntuales. En el tradicional barrio San Francisco, un árbol de gran tamaño se desprendió y cayó directamente sobre un automóvil particular que transitaba por la zona. Aunque los ocupantes del vehículo quedaron atrapados momentáneamente en el interior debido al impacto, los organismos de socorro confirmaron que ninguna persona resultó lesionada, limitándose el saldo a pérdidas materiales.

La Oficina de Gestión del Riesgo Distrital activó recorridos de inspección para consolidar el balance de daños. Paralelamente, plataformas de monitoreo indicaron que el sistema de vendaval avanzó desde el norte de Sucre y Bolívar, manteniendo bajo estricta observación al departamento de Sucre —que históricamente ha sufrido por vendavales y cortes de energía— y proyectándose hacia el norte del Caribe.

🔴Vendaval azotó Cartagena este sábado ty provocó afectaciones en el sector náutico de Manga. Las autoridades marítimas recomendaron reforzar los amarres, asegurar las naves y suspender las salidas al mar mientras persistan las condiciones adversas. pic.twitter.com/vcmvzy3iI6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 19, 2026

El Ideam advirtió que el fenómeno no se limita a los núcleos urbanos mencionados, por lo que se mantiene la alerta por posibles crecientes, tormentas y precipitaciones fuertes en Magdalena, Córdoba, Cesar y La Guajira.

La emergencia climática también tiene un fuerte componente marino. Para este fin de semana se pronostica un incremento notable en la velocidad de los vientos en la cuenca central del mar Caribe colombiano, alcanzando ráfagas de entre 19 y 21 nudos (aproximadamente 36 kilómetros por hora) y un oleaje que podría elevarse hasta los 2,7 metros de altura, representando riesgos para la navegación artesanal e industrial.

Ante este panorama, las autoridades recordaron la importancia de seguir los boletines oficiales, evitar transitar o resguardarse bajo árboles y estructuras endebles, y mantenerse informados mientras avanza el monitoreo sobre todo el Caribe continental.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.