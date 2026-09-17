Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se presentó en la mañana de este jueves en la variante de Ibagué, justo frente al barrio La Cartagena, cuando dos tractocamiones chocaron de manera violenta y sus cabinas terminaron completamente destruidas. De acuerdo con la información inicial, el impacto fue tan fuerte que los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados en el interior de las cabinas, por lo que fue indispensable la actuación inmediata de los organismos de emergencia para lograr rescatarlos y así brindarles atención médica adecuada.

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La emergencia generada por este siniestro no solo puso en peligro la vida de quienes conducían los tractocamiones, sino que ocasionó la interrupción total de la movilidad en el sector. Las autoridades debieron cerrar el paso vehicular en esta zona de la variante de Ibagué mientras atendían la situación, coordinaban el rescate y posteriormente trabajaban en la remoción de los vehículos para despejar la vía.

Según los primeros reportes recogidos en el lugar, una de las principales hipótesis sobre la causa del accidente es una posible falla en los frenos de uno de los tractocamiones. No obstante, esta versión aún está pendiente de ser confirmada a través de la investigación que adelantan las autoridades correspondientes. El diagnóstico definitivo sobre los motivos del incidente dependerá de los resultados de este proceso investigativo.

Como consecuencia del choque, gran parte de la mercancía que transportaba uno de los camiones se derramó sobre el pavimento. Esto complicó aún más la emergencia, ya que era necesario gestionar el retiro del material esparcido para facilitar las labores de rescate y la posterior normalización del tránsito en la zona afectada. Igualmente, se solicitó la presencia de ambulancias para atender tanto a los conductores involucrados como a cualquier otra persona que pudiera haber resultado lesionada por el accidente.

La información sobre este suceso continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la atención del caso y en las indagaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

¿Qué provocó el accidente entre los tractocamiones en la variante de Ibagué?

Entre las primeras hipótesis planteadas por las autoridades y organismos que atendieron la emergencia, se considera que una posible falla en los frenos de uno de los tractocamiones podría haber sido el principal detonante del choque. Sin embargo, esta información debe ser confirmada luego de la investigación correspondiente que adelante la policía y los peritos de tránsito.

¿Cómo afecta el accidente la movilidad y la atención de emergencias en la variante de Ibagué?

El choque obligó al cierre total de la movilidad frente al barrio La Cartagena, generando congestión vehicular y dificultando el paso, mientras los organismos debían rescatar a los conductores atrapados, retirar los tractocamiones destruidos y limpiar la mercancía regada en la vía. Todo esto requirió la presencia de unidades de emergencia y ambulancias en la escena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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