Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía Nacional, realizó un operativo conjunto en el barrio Camilo Torres tras recibir denuncias ciudadanas sobre una bodega que causaba serias afectaciones a la convivencia y a la infraestructura del sector. Según informó la Alcaldía, esta acción surgió en respuesta al llamado de los habitantes, quienes manifestaron su preocupación por el ingreso frecuente de camiones de alto tonelaje a las vías residenciales. Estas maniobras, relacionadas con el cargue y descargue de alimentos, estaban generando graves trancones, impedían la libre circulación de peatones y vehículos, y provocaban un notorio deterioro en la malla vial de la zona.

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La problemática iba más allá de la movilidad, ya que el exceso de ruido dentro de la bodega persistía durante toda la jornada, lo que alteraba de manera significativa la tranquilidad de los residentes. Por estas razones, las autoridades procedieron a sellar el establecimiento comercial y a imponer un comparendo al conductor de uno de los vehículos de carga pesada involucrados. Durante el operativo se evidenció que los documentos de la bodega no cumplían los requisitos legales para su funcionamiento. Además, carecían de un plan de manejo de tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, requisito indispensable para permitir el ingreso de tractomulas y similares a vías residenciales.

Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado de la localidad de Kennedy, expresó de forma enfática que no permitirán que la informalidad en la operación de estos negocios genere trastornos en la convivencia local. Destacó también la importancia de que la ciudadanía continúe reportando este tipo de casos para que las autoridades puedan actuar con diligencia y en articulación. La ejecución de controles de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales forma parte de una estrategia amplia de la Alcaldía Local de Kennedy para poner orden en las actividades económicas y logísticas que, de acuerdo con sus registros, han venido desarrollándose de forma irregular en diversos barrios residenciales, en detrimento de la movilidad y la tranquilidad de las familias.

El objetivo principal de estos operativos es asegurar que todos los locales comerciales cuenten con la normatividad vigente y que no representen un riesgo para la infraestructura de la ciudad. Según la Alcaldía, cada denuncia recibida es verificada en terreno, lo que garantiza una respuesta inmediata y coordinada entre las distintas entidades distritales de Bogotá.

¿Por qué fue sellada la bodega en el barrio Camilo Torres, Kennedy?

La bodega fue cerrada por decisión de la Alcaldía Local de Kennedy en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional, luego de recibir denuncias ciudadanas sobre afectaciones a la convivencia y la infraestructura del sector. Se identificó el constante ingreso de camiones de alto tonelaje a vías residenciales sin los permisos ni documentación requeridos, lo que generaba fuertes trancones, deterioro vial y exceso de ruido.

¿Qué requisitos deben cumplir las bodegas para operar en barrios residenciales de Bogotá?

Las bodegas deben contar con la documentación establecida para su funcionamiento y un plan de manejo de tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Esto permite controlar el ingreso de vehículos pesados y prevenir molestias a los residentes, así como daños en la infraestructura urbana. La falta de estos requisitos puede llevar al sellamiento del establecimiento, tal como ocurrió en el barrio Camilo Torres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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