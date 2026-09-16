Por: Portal Bogotá

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Este sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026, el Parque El Country en Bogotá se transformará en escenario de encuentro cultural y gastronómico con la llegada del festival ‘El mundo en el corazón de Bogotá’. El evento, una celebración para toda la familia con acceso gratuito y áreas aptas para mascotas, se llevará a cabo entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., prometiendo un fin de semana colmado de sabores, ritmos y expresiones de diversas partes del mundo.

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Según información entregada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el festival acogerá delegaciones de países como Costa Rica, Perú, Guatemala, Filipinas, Ecuador, Turquía, República Dominicana, Honduras, Palestina, Uruguay, El Salvador y Líbano, además de la participación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través de UNMAS-PNUD (Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). La intención es fortalecer la cooperación cultural y diplomática con la ciudad, promoviendo el entendimiento y la diversidad mediante la gastronomía y el arte.

Santiago Trujillo, secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, resaltó que el festival permitirá “acercarnos a la cocina y la cultura de distintos países de una forma diferente, divertida y creativa gracias a la estrategia Sabor Bogotá, impulsada desde la administración distrital”. Trujillo también citó los datos de la Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025, elaborada por el Observatorio de Cultura de Bogotá, donde el 68,8% de personas mayores de 13 años manifestó sentirse orgullosa de vivir en la ciudad debido a su oferta cultural y gastronómica.

La programación, divulgada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, incluye presentaciones representativas de siete países, alternando géneros como el pop tradicional de Perú, marimba guatemalteca, tango uruguayo, danza árabe palestina y orquesta internacional hondureña, así como intervenciones de Filipinas en teatro y danza. El acto protocolario se realizará el sábado a la 1:00 p. m., precedido y seguido por muestras musicales de los países invitados.

La organización y financiación del festival cuenta con el apoyo de varias entidades distritales: la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y su estrategia Sabor Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) junto al programa ‘Hecho en Bogotá’, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto para la Economía Social (IPES), la Alta Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá y ACONDIP (Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos Acreditados en Colombia).

De acuerdo con la información oficial, la cita es en la Calle 127 #11-90, y está dirigida tanto a residentes como visitantes, consolidando a Bogotá como un espacio donde convergen culturas y saberes.

¿Qué actividades culturales y gastronómicas ofrece el festival ‘El mundo en el corazón de Bogotá’?

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación artística en tarima, que incluye música tradicional, danza y teatro de países como Perú, Guatemala, Honduras, Filipinas, Uruguay, Palestina y El Salvador. Paralelamente, habrá muestras gastronómicas locales e internacionales, impulsadas por la estrategia Sabor Bogotá. La diversidad de actividades busca acercar a los ciudadanos a otras culturas de forma amena y participativa.

¿Quiénes organizan y apoyan el festival ‘El mundo en el corazón de Bogotá’ en 2026?

El evento es promovido por la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la estrategia Sabor Bogotá, junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con el programa ‘Hecho en Bogotá’, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Alta Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá, en alianza con ACONDIP, que es la Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos Acreditados en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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