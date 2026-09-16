Por: Portal Bogotá

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El Día del Amor y la Amistad en Bogotá se acerca, y la capital colombiana se prepara para recibir a aquellos ciudadanos que desean celebrar esta tradicional fecha, que en 2026 cae el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. De acuerdo con la información de Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, muchas personas aún no tienen claro el sitio perfecto donde compartir este momento especial con familiares, amigos o parejas. Frente a este desafío, Catastro Bogotá ha lanzado una invitación abierta a toda la ciudadanía para aprovechar las nuevas herramientas digitales diseñadas con el fin de facilitar la planeación de estas celebraciones.

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Para quienes buscan ideas innovadoras o simplemente desean explorar nuevas opciones, la recomendación es consultar la capa denominada “Gastronomía y Bar” en la plataforma Mapas Bogotá. Esta aplicación digital, según Catastro Bogotá, está disponible para cualquier persona que tenga un dispositivo móvil y acceso a internet, lo que garantiza un acceso sencillo y práctico desde cualquier punto de la ciudad. Al ingresar a la plataforma mapas.bogota.gov.co y buscar las palabras clave “Gastronomía y Bar”, los usuarios podrán visualizar un mapa interactivo en el que se despliegan más de 390 establecimientos comerciales distribuidos en las diferentes localidades de Bogotá. Esta funcionalidad permite no solo conocer la ubicación de bares y restaurantes, sino también acceder a detalles sobre los servicios que ofrece cada sitio y calcular la mejor ruta mediante la opción “Cómo llegar”, que considera diversos medios de transporte.

La iniciativa, respaldada por Catastro Bogotá, busca que los bogotanos encuentren con facilidad el lugar ideal para festejar y refuercen los lazos de amistad y amor que caracterizan esta fecha. Además, invita a la ciudadanía a apropiarse de las herramientas digitales municipales para informarse y elegir responsablemente dónde celebrar. Así, el Día del Amor y la Amistad se presenta como una oportunidad para descubrir nuevos espacios dentro de la ciudad y compartir de manera segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo usar Mapas Bogotá para encontrar restaurantes y bares en Amor y Amistad?

Para usar Mapas Bogotá y encontrar restaurantes y bares durante el Día del Amor y la Amistad, simplemente debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, escribir “Gastronomía y Bar” en el buscador y explorar el mapa interactivo. Allí podrá seleccionar cada establecimiento para ver detalles de sus servicios y calcular cómo llegar utilizando diferentes medios de transporte.

¿Qué información ofrece la capa “Gastronomía y Bar” de Mapas Bogotá?

La capa “Gastronomía y Bar” de Mapas Bogotá proporciona la ubicación de más de 390 establecimientos en las distintas localidades de la ciudad. Cada sitio muestra el tipo de servicio que presta y permite obtener indicaciones precisas para llegar, facilitando el proceso de organizar sus celebraciones de Amor y Amistad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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