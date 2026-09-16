Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la vida urbana comparte espacio con miles de animales de compañía que, aunque no tienen un tutor único, han encontrado un hogar en las calles, barrios y comunidades del Distrito. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), vecinos, comerciantes, cuidadoras y cuidadores multiplican gestos cotidianos de solidaridad: alimentan, dan refugio y atienden necesidades básicas de perros y gatos, quienes en la práctica se han integrado al ritmo de los barrios como un integrante más del tejido social.

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Frente a esta realidad, el IDPYBA lidera el programa ‘Vecino Buena Pata’, una estrategia pública que reconoce oficialmente el papel de estos animales comunitarios en el entorno urbano. Según este instituto, el objetivo es visibilizar a los perros y gatos sin hogar estable, quienes por diversas circunstancias habitan en el Distrito Capital y se convierten en parte activa de la cotidianidad bogotana. ‘Vecino Buena Pata’ retoma experiencias que ya existen, organizando y potenciando lo que muchos vecinos hacen desde hace años: proteger la vida animal en condiciones adversas.

Este fenómeno no cuenta con cifras exactas, pero estudios del Observatorio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal estiman que la población de perros sin tutor en Bogotá podría estar entre 50.000 y 70.000. Las localidades con mayor concentración, como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy y San Cristóbal, enfrentan, además, un mayor número de atropellamientos y urgencias veterinarias. Esto refleja una clara relación entre vulnerabilidad social y territorial y el riesgo que estos animales enfrentan a diario.

Lejos de romantizar la vida en la calle o fomentar el abandono, la propuesta busca un abordaje ético, técnico y comunitario. De este modo, la estrategia combina atención veterinaria, procesos de esterilización —procedimientos para evitar la reproducción no deseada—, acompañamiento etológico (es decir, relacionado con el comportamiento animal), registro e identificación, educación ciudadana y el fortalecimiento de redes barriales. Así, se promueve un trabajo conjunto que involucra a toda la comunidad, favoreciendo la seguridad y el bienestar tanto de los animales como de los vecinos.

De acuerdo con toda la información del IDPYBA, iniciativas como ‘Vecino Buena Pata’ son determinantes para construir una Bogotá más solidaria, donde los animales de compañía sean reconocidos como sujetos de cuidado y respeto dentro de la vida urbana.

¿Cómo ayuda el programa ‘Vecino Buena Pata’ a los perros y gatos comunitarios en Bogotá?

El programa liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encarga de identificar y atender a animales sin tutor mediante atención veterinaria, esterilización, orientación en comportamiento animal, registro y educación a la ciudadanía, promoviendo la convivencia responsable en barrios y comunidades.

¿Qué significa etología y por qué es importante en la protección animal?

La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Su aplicación es clave, según el IDPYBA, porque permite comprender y acompañar de manera adecuada a los perros y gatos sin tutor, facilitando su integración armónica en el entorno y promoviendo el bienestar tanto animal como comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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