Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se prepara para vivir un importante encuentro gastronómico con la celebración de la octava edición de ‘Nuestro Sabor’. Este evento tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro, y es promovido por el periódico EL PILÓN con el objetivo de reunir a restaurantes, emprendimientos y marcas, fortaleciendo la economía local y posicionando a Valledupar como un punto emblemático de la gastronomía regional.

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Durante esta edición, la feria se convertirá en un espacio donde la tradición y la innovación culinaria se unirán frente a familias y amantes de la cocina. Los asistentes podrán disfrutar de múltiples muestras comerciales, participar en degustaciones y acceder a espacios para la integración, en una cita que promete resaltar la riqueza cultural y el espíritu comunitario de la región Caribe.

Entre los invitados destacados se encuentra Juan Camilo Gómez Obando, más conocido en redes sociales como ‘Juan Food Time’. Este creador de contenido, originario de Cali, dejó su carrera en Medicina para dedicarse por completo al mundo gastronómico. ‘Juan Food Time’ ha logrado cautivar a más de 10 millones de seguidores y registrar cerca de 100 millones de visualizaciones mensuales gracias a su propuesta que combina recetas sencillas, humor y experiencias cotidianas en la cocina. Según EL PILÓN, durante el evento compartirá su trayectoria como emprendedor digital y mostrará cómo la cocina es capaz de conectar comunidades enteras.

Por otra parte, la mirada local estará representada por Charlie Pessellini. Este fotógrafo y cocinero vallenato es el fundador del proyecto ‘A la Carta Blog’ y ha centrado su trabajo en destacar la identidad y la textura de la cocina regional. Tal y como menciona EL PILÓN, su labor es esencial para que tanto comensales como seguidores logren conectarse con la esencia de cada plato y comprendan la importancia de resguardar las tradiciones culinarias.

‘Nuestro Sabor’ también se posiciona como una plataforma relevante para el emprendimiento y la difusión de productos locales. Permite que pequeños y medianos empresarios expongan sus creaciones ante nuevos públicos. Además, la organización mantiene abierta la convocatoria para que más restaurantes y marcas gastronómicas se unan a esta iniciativa, con información disponible a través de líneas de WhatsApp.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades y opciones podrán encontrar los asistentes en la feria gastronómica ‘Nuestro Sabor’ en Valledupar?

Los asistentes a la octava edición de ‘Nuestro Sabor’ en Valledupar podrán disfrutar de una amplia gama de actividades enfocadas en la experiencia culinaria, como degustaciones, espacios de integración y muestras comerciales. El evento permitirá conocer la oferta de restaurantes, emprendimientos y marcas destacadas, todo en un ambiente que celebra la identidad y las tradiciones del Caribe colombiano, según información de EL PILÓN.

¿Quiénes son los invitados principales en la octava edición de ‘Nuestro Sabor’ y qué aportarán durante el evento?

De acuerdo con EL PILÓN, los invitados principales para esta edición son Juan Camilo Gómez Obando, reconocido como ‘Juan Food Time’, quien presentará su historia de emprendimiento en las redes sociales, y Charlie Pessellini, fotógrafo y cocinero vallenato que resaltará la importancia de la gastronomía local y la conexión con las tradiciones de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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