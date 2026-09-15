Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Colombia se ha destacado como pionero en el adiestramiento de perros guía gracias a sus actuales programas de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de este avance, la cantidad de perros guía en funcionamiento es limitada: según la información disponible, solo existen aproximadamente 300 perros guía activos en todo el país. Conseguir uno representa un reto importante, tanto por lo complicado del proceso como por el costo elevado, lo que impacta directamente a quienes los necesitan para su vida cotidiana.

Sigue a PULZO en Discover

Miguel Alejandro Lasso es un ejemplo de esta situación. Técnico en música y comunicación, padece retinoblastoma —cáncer ocular que le provocó discapacidad visual— desde que era un año de edad. A pesar de vivir solo, trabajar y desenvolverse como cualquier ciudadano, destaca los peligros y dificultades que enfrenta diariamente en las calles de la ciudad. En sus propias palabras: "La comida, el transporte, la ciudad son completamente inaccesibles y yo podría decir que hasta peligrosos. Los andenes son demasiado irregulares… podemos encontrar en el andén motos estacionadas, alcantarillas sin tapa, postes, desniveles, huecos. Yo digo, pues, como de una forma jocosa, que nosotros salimos a la calle literalmente a la guerra".

Necesitar un perro guía es para Miguel una cuestión de seguridad y autonomía. No obstante, en Cali, donde reside, no existe ninguna organización que ofrezca el servicio de entrenamiento o crianza. La única opción en Colombia es la Fundación Sinapsis, con sede en Bogotá. Según Viviana Barrera, directora de la Fundación Sinapsis, el costo total del entrenamiento de un perro lazarillo puede alcanzar los 80 o 90 millones de pesos. Para mitigar este obstáculo, la fundación permite que las personas que requieren un perro solo cubran los gastos de alimentación y acoplamiento, lo cual disminuye el valor a unos 12 millones de pesos. Sin embargo, para residentes fuera de Bogotá, este monto sigue siendo considerablemente alto.

La diferencia fundamental entre un animal de compañía y un perro guía es el grado de independencia que proporciona al usuario. Este animal deja de ser únicamente una mascota, pues sus entrenamientos específicos lo convierten en los “ojos” de la persona, permitiéndole moverse sin continuar dependiendo de terceros. Por eso, acceder a estos perros es importante para el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión. Tal como lo señaló Dora Cristina Giraldo, profesional de inclusión: "Hablamos… de cómo es el entorno precisamente el que tiene las barreras, y cómo es el entorno quien debe adaptarse". Ante las barreras del entorno, Miguel solicita ayuda para acceder a un perro guía, con esperanza de contar con mayor autonomía y seguridad en su día a día.

¿Cuánto cuesta un perro guía en Colombia y por qué es tan elevado el valor?

De acuerdo con información de la Fundación Sinapsis, el entrenamiento completo de un perro guía puede costar entre 80 y 90 millones de pesos en Colombia. Este valor incluye el proceso de crianza, formación y adaptación del animal, lo que reduce el acceso para personas de bajos recursos. Aunque existen mecanismos de ayuda, como el pago solo de alimentación y acoplamiento, el desembolso sigue siendo alto, especialmente en ciudades distintas a Bogotá.

¿Qué es retinoblastoma y cómo afecta la vida diaria de quienes lo padecen?

El retinoblastoma es un tipo de cáncer ocular que suele diagnosticarse en la infancia. Como en el caso de Miguel Alejandro Lasso, puede derivar en discapacidad visual permanente, lo que implica retos significativos en la movilidad, el acceso a espacios públicos y la autonomía personal, especialmente en ciudades con infraestructura poco accesible para personas con discapacidad visual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.