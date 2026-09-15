Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) concluyó este martes 15 de septiembre de 2026 los trabajos de reparación en la tubería matriz que sufrió un daño imprevisto el pasado domingo 13 de septiembre. El incidente ocurrió a la altura de la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba, lo que ocasionó cortes de agua y suspensión del servicio en múltiples barrios del noroccidente de la ciudad, de acuerdo con la información oficial de la EAAB.

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Tras la culminación de la reparación, las redes de distribución están pasando por un proceso de llenado y estabilización de presiones, proceso necesario para asegurar una restitución segura y gradual del servicio en las residencias afectadas. Según la empresa, este restablecimiento se dará de manera progresiva a lo largo del día y la madrugada; no obstante, se advirtió que los barrios más alejados de la red principal serán los últimos en recuperar el suministro, ya que el llenado total de la tubería es un proceso que toma varias horas.

El restablecimiento del agua está focalizado en el sector comprendido entre la calle 132 y la calle 170, así como entre las carreras 98 y 118. Los barrios que experimentan la normalización del servicio desde la tarde hasta la noche de este martes incluyen Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos, todos pertenecientes a la localidad de Suba.

Durante el proceso de normalización, la EAAB ha mantenido el suministro alterno a través de carrotanques, con el propósito de cubrir las necesidades básicas de los usuarios mientras la red principal recupera su presión y capacidad habituales. Esta medida busca minimizar el impacto de la emergencia en la cotidianidad de los habitantes afectados.

La EAAB agradeció a los usuarios de Suba por su comprensión y respaldo durante el operativo, y reiteró su compromiso de garantizar un servicio continuo y eficiente de agua potable para todos los ciudadanos, como lo comunicó a través de sus canales oficiales. La empresa también invita a la ciudadanía a consultar canales digitales para seguir el avance del proceso, y asegura que mantendrá informados a los usuarios hasta la restitución total del servicio.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en todos los barrios afectados de Suba?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que el servicio de agua comenzará a restablecerse de manera paulatina a lo largo del día y la madrugada posterior a la reparación. Sin embargo, las zonas más alejadas de la red serán las últimas en recibir el servicio, cuando finalice completamente el proceso de llenado y estabilización de las tuberías.

¿Qué es una tubería matriz y por qué su daño afecta a tantos barrios?

Una tubería matriz es una línea principal de distribución de agua potable que transporta grandes volúmenes del líquido hacia diferentes sectores de la ciudad. Cuando esta tubería se avería, como ocurrió en Suba, puede interrumpir el suministro en varios barrios porque depende de ella la distribución en amplias zonas residenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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