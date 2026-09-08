Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha preparado una serie de actividades gratuitas que buscan acercar a los ciudadanos de Bogotá a las expresiones artísticas presentes en el Museo Abierto de Bogotá, especialmente en la localidad de Suba. Estas actividades forman parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, e invitan a la ciudadanía a realizar recorridos en bicicleta y a pie entre el 12 y el 19 de septiembre de 2026, permitiendo a los asistentes disfrutar de las intervenciones artísticas elaboradas por los ganadores de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026, conforme a lo anunciado por Idartes.

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De acuerdo con la información recogida de la página oficial de Idartes, esta beca se desarrolla dentro del marco del Convenio Interadministrativo No. 1077-2025, firmado entre Idartes y el Fondo de Desarrollo Local de Suba. Uno de los distintivos más importantes de este proyecto es que las propuestas ganadoras fueron concebidas a través de laboratorios de cocreación con las comunidades, lo que garantiza que las obras expuestas representan, de manera participativa, los intereses, historias y aspiraciones de los habitantes del sector.

Durante estas jornadas, los recorridos en bicicleta se efectuarán los días 13 y 27 de septiembre, desde las 9 a. m. hasta las 11 a. m. La ruta incluirá puntos emblemáticos de Suba, como el Portal de Suba, el barrio La Campiña, El Mirador, el Puente de la Vida, el IED Colegio Gustavo Morales Morales y el Puente Diego Felipe Becerra. El punto de partida será el Portal de Suba, específicamente junto al tótem de este sistema de transporte masivo, TransMilenio. Para quienes deseen optar por un recorrido a pie, la actividad estará disponible el 12 y 26 de septiembre, entre las 10 a. m. y las 12 del mediodía, e incluirá paradas en La Campiña, El Mirador y Puente de la Vida.

Adicionalmente, el 19 de septiembre, se desarrollará una jornada especial para socializar la intervención artística realizada en el muro de la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Gustavo Morales Morales. Estas actividades no solo buscan visibilizar el trabajo artístico local, sino también fortalecer el vínculo entre los artistas y su comunidad. Se aconseja a los participantes asistir con hidratación, protector solar, bicicleta en buen estado, casco homologado y protección para la lluvia si toman parte en las rutas en bicicleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en los recorridos del Museo Abierto de Bogotá en Suba?

Para hacer parte de los recorridos organizados por Idartes en el marco de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026, usted solo debe acercarse a los puntos señalados en las fechas y horarios establecidos. Según Idartes, las actividades son gratuitas y abiertas al público, sin necesidad de inscripción previa.

¿Qué es el Museo Abierto de Bogotá y cómo fueron seleccionadas las obras?

El Museo Abierto de Bogotá es un proyecto de arte público desarrollado con la participación de las comunidades de Suba, en el que, de acuerdo con Idartes, las obras exhibidas corresponden a propuestas seleccionadas mediante laboratorios de cocreación. Esto significa que los artistas trabajaron junto con los habitantes de la zona, involucrando sus visiones y relatos en cada pieza artística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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