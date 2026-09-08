Por: Portal Bogotá

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Desde el martes 8 de septiembre de 2026, usuarios del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá deben tener presente que comenzaron los trabajos de intervención en los tableros del puente peatonal de la estación Alquería, ubicada en la autopista Sur. De acuerdo con la información oficial publicada por TransMilenio en su cuenta de la red social X, estos trabajos implicarán cierres parciales y por etapas, pero se garantiza que la estación seguirá operando. Al menos uno de los costados del puente siempre estará habilitado para los usuarios que necesiten ingresar o salir de la estación, lo que permitirá mantener la movilidad en el interior de la misma durante el desarrollo de las obras.

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Los cierres en la estación Alquería se realizarán en dos franjas horarias específicas: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m. y de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Estas medidas fueron dadas a conocer por TransMilenio con el objetivo de afectar lo menos posible a quienes frecuentan la estación, permitiendo que en los horarios de mayor flujo de pasajeros la operatividad continúe con normalidad. Además, en el comunicado divulgado por la entidad se invita a los usuarios a informarse a través de sus canales oficiales para conocer en tiempo real cualquier ajuste en el cronograma de los cierres.

Es importante que los pasajeros del sistema TransMilenio tengan al día la tarjeta TuLlave, que es el medio oficial para acceder al sistema. Esta tarjeta ofrece múltiples beneficios, como transbordos a costo cero, la posibilidad de hasta dos viajes a crédito cada día, así como la recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta. TransMilenio recomienda recargar la tarjeta antes de eventos importantes, como partidos, para garantizar una experiencia fluida y evitar inconvenientes al momento de ingresar a la estación.

Finalmente, se resalta la importancia de consultar fuentes oficiales de TransMilenio para estar al tanto de las novedades y recomendaciones frente a los trabajos en la estación Alquería. Este tipo de intervenciones busca mejorar la infraestructura y la seguridad de los usuarios que a diario transitan por este punto estratégico de la ciudad.

¿Cuáles son los horarios de los cierres del puente peatonal en la estación Alquería de TransMilenio?

Los cierres por las obras de intervención en el puente peatonal de la estación Alquería de TransMilenio se harán en dos rangos: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., y de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., de acuerdo con la información oficial publicada por TransMilenio en su cuenta de X.

¿Qué beneficios tienen los usuarios al personalizar la tarjeta TuLlave en TransMilenio?

La tarjeta TuLlave personalizada brinda a los usuarios transbordos gratuitos, la opción de realizar dos viajes a crédito al día y la posibilidad de recuperar el saldo si se presenta pérdida de la tarjeta, según señala TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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