Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) de Bogotá se presentó en la Comisión Tercera del Concejo de Bogotá para discutir el proyecto de Acuerdo 724 de 2026, el cual busca consolidar a la ciudad como un referente inteligente, competitivo y sostenible, según información publicada por la administración local. Durante la sesión, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, expuso los componentes centrales de la propuesta y los ajustes realizados luego de un proceso de concertación con gremios, miembros del cabildo, ciudadanía y expertos. Este proyecto nace bajo el mandato del artículo 230 del Plan Distrital de Desarrollo, que plantea la revisión de los tributos vigentes para optimizar el recaudo a través de principios de progresividad y competitividad.

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Según destacó Ana María Cadena, este proceso ha estado acompañado por una política activa de transparencia y respuesta ciudadana, brindando respuesta a más de 206 preguntas de derechos de petición y desarrollando mesas de trabajo. El proyecto sostiene cinco objetivos esenciales: asegurar la sostenibilidad fiscal del Distrito, incentivar la inversión y el empleo, fomentar la modernización tecnológica, brindar alivios al contribuyente y simplificar el sistema tributario. De acuerdo con la SDH, se estima que la ponencia permitiría ingresos cercanos a 1,26 billones de pesos anuales, recurso indispensable para inversiones estratégicas capitalinas.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la renovación del alumbrado público hacia un modelo inteligente. Este eje mantiene excepciones y protecciones sociales: predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no pagarán tarifa —excepto cuando el avalúo supere los 1.000 millones— mientras que las tarifas para estratos 4, 5 y 6 y para predios comerciales, financieros e industriales se han dispuesto en 0,4 y 1 por mil respectivamente, vigente entre 2027 y 2041.

A nivel de inversión y empleo, el proyecto proyecta 78,3 billones en nuevas inversiones y 215.000 empleos en un plazo de diez años, junto a la promoción de vivienda y arriendos en el marco de la ciudad inteligente. En materia tributaria, se esperan alivios para 1.189.000 contribuyentes mediante un descuento del 50 % en intereses y sanciones, además de alivios para 845.476 personas con obligaciones no tributarias y beneficios para multas de tránsito en mora.

La estructura del impuesto de Industria y Comercio (ICA) se simplifica y ajusta, lo que beneficiaría a la mayoría de las empresas de tipo industrial, comercial y de servicios. Se prevén rebajas para sectores como restaurantes y publicaciones de libros. Respecto al impuesto predial, se promueven rebajas para predios rurales de estratos bajos, y para la gestión del riesgo se autoriza transferir hasta el 1,5 % del recaudo a fondos territoriales para rehabilitación en casos de desastre, además de fortalecer recursos para los bomberos.

En este debate participaron también la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, la directora jurídica del Distrito y el director de la UAESP, Armando Ojeda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios propone el proyecto de Acuerdo 724 de 2026 para el alumbrado público en Bogotá?

El proyecto trae la modernización hacia el alumbrado público inteligente, garantizando que los hogares de estratos 1, 2 y 3 no pagarán tarifa, excepto si el valor del inmueble supera los 1.000 millones de pesos. Para los estratos 4, 5 y 6 la tarifa sería de 0,4 por mil y para el sector comercial, financiero e industrial de 1 por mil hasta 2041, según la Secretaría Distrital de Hacienda.

¿A quiénes benefician los alivios tributarios presentados por la Secretaría Distrital de Hacienda?

Los alivios benefician tanto a contribuyentes con obligaciones tributarias como no tributarias: 1.189.000 recibirán descuento del 50 % en intereses y sanciones, y 845.476 accederán a beneficios en obligaciones no tributarias, siempre bajo las condiciones establecidas en la propuesta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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