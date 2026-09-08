Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se abren espacios culturales inclusivos que buscan resaltar el talento y la creatividad de poblaciones diversas. Uno de estos es la actividad ‘Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior Fantasía de Artistas Sordas’, que tendrá lugar en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá. Este evento, orientado principalmente a personas sordas mayores de 18 años pero también abierto a familias oyentes, pretende reflexionar acerca de la identidad, las vivencias y las emociones de sus asistentes, todo a través de la experimentación en diversas disciplinas artísticas que incluyen dibujo, pintura, collage, escritura y el uso de la Lengua de Señas Colombiana.

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El taller se desarrollará el jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 4:00 y 6:00 de la tarde, y será de acceso gratuito hasta completar el aforo del lugar, una condición que permite la llegada libre de todos los interesados, siempre que el cupo lo permita. Según la misma fuente, se trata de un espacio que combina lo teórico y lo práctico, en el cual los participantes podrán dialogar, compartir y crear desde su propia perspectiva de mundo en compañía de familiares y amigos.

Dentro del contexto más amplio de la oferta cultural bogotana, este tipo de actividades buscan crear inclusión y reforzar el reconocimiento de la lengua de señas y las expresiones artísticas propias de la comunidad sorda. Además, al invitar a familias oyentes, se propicia un entorno donde diferentes formas de comunicación y percepción se encuentran, enriqueciendo las experiencias de todos los participantes.

Este evento se enmarca dentro de la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una iniciativa que promueve actividades para habitantes y visitantes de la capital. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este tipo de encuentros genera oportunidades para apreciar el arte, fortalecer los lazos familiares y ampliar el acceso a la cultura de manera gratuita y en espacios seguros. Asimismo, se recomienda puntualidad, ya que la entrada será permitida solo hasta que se complete la capacidad del lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el taller ‘Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior Fantasía de Artistas Sordas’ en Bogotá?

Para participar en este taller, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, solo debe dirigirse al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, en la calle 82 #10-69, el jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 4:00 y 6:00 p. m. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar con tiempo para asegurar su cupo.

¿Quiénes pueden asistir al taller de artistas sordas en el CEFE Chapinero?

Según la información proporcionada, el evento está dirigido principalmente a personas sordas mayores de 18 años, aunque también acoge a familias oyentes que deseen participar del espacio artístico y de reflexión. De esta manera, se fomenta la integración y el intercambio cultural entre comunidades sordas y oyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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