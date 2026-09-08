Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa consolidándose como un importante epicentro cultural, y en esta ocasión el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a participar en el taller ‘Cuerpo Origen’, un espacio diseñado para redescubrir el cuerpo como territorio primordial y fuente de autoconocimiento. Este taller tendrá lugar en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera primera 17-01 de Bogotá, los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 10:00 a. m. La entrada es gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente para garantizar el acceso, según información de Idartes.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, el taller ‘Cuerpo Origen’ busca propiciar un proceso de reconciliación y reivindicación personal a partir del movimiento. La metodología propuesta se enfoca en una ruta pedagógica que abarca diferentes etapas: abrir, respirar, centrar, fortalecer, escuchar e integrar. A través de estas fases, las y los participantes podrán profundizar en la presencia corporal, entendiendo el cuerpo como un lugar de confianza, consciencia y cuidado, más allá de los estándares de rendimiento o belleza.

El espacio también incorpora prácticas de movimiento, técnicas de respiración, ejercicios de fortalecimiento y momentos de meditación. Estas actividades tienen como propósito devolver la dignidad al cuerpo y promover una visión más amable y consciente de sí mismo o sí misma, alejándose de la presión por cumplir moldes estéticos o funcionales. Otro aspecto fundamental del taller es el desarrollo de la sensibilidad y la escucha atenta, permitiendo recuperar la capacidad de sentir y confiar en la inteligencia corporal.

La conducción del taller estará a cargo de Catalina Olaya, quien ha dedicado su vida profesional y personal a explorar las artes escénicas y las prácticas corporales. Su perfil destaca por una formación diversa, que abarca estudios en Economía y Antropología Social, combinados con experiencia en gimnasia artística, música, canto lírico, teatro, danza, Taiji Quan, Pilates y yoga.

El evento forma parte de las diversas iniciativas de Idartes para promover el acceso libre a la cultura y el bienestar en Bogotá, ofreciendo actividades gratuitas para quienes buscan espacios de encuentro y transformación personal. La invitación está abierta para la comunidad interesada en habitar el cuerpo con mayor conciencia, tal como lo promueve Idartes en su agenda cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el taller ‘Cuerpo Origen’ en la Casona de la Danza de Bogotá?

Para acceder al taller ‘Cuerpo Origen’ es necesario realizar una inscripción previa. La entrada es gratuita pero, de acuerdo con Idartes, solo podrán participar quienes se registren anticipadamente a través del enlace oficial facilitado por la entidad. El cupo es limitado y la inscripción es esencial para asegurar la participación en las sesiones.

¿Cuál es el enfoque del taller ‘Cuerpo Origen’ y qué beneficios propone para los asistentes?

El taller ‘Cuerpo Origen’ está orientado a favorecer la reconciliación con el cuerpo mediante prácticas que incluyen movimiento, respiración y meditación. Se aleja de la búsqueda del rendimiento o la estética y prioriza el autoconocimiento, la dignidad corporal y la escucha interna como bases para el bienestar y la presencia consciente, de acuerdo con la información oficial de Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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