Los acuerdos de la reunión de Marco Rubio con Abelardo de la Espriella fueron el foco central de los anuncios, pero hubo una petición sorpresiva que no pasó desapercibida en Barranquilla.

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Si bien hubo claridad en que el trabajo va encaminado de manera bilateral para combatir los problemas de seguridad y migración, el presidente de Colombia soltó una solicitud que reconoció es de su interés.

De hecho, De la Espriella insistió en esa alternativa para que el gobierno estadounidense considere esa solicitud en la que fue enfático y que impactaría al norte del territorio colombiano.

“Primero hubo consulado en Barranquilla y luego en Bogotá y después nos quitaron el de Barranquilla, así que las cosas tienen que volver al orden primigenio y esperamos volver a tener aquí, en curramba la bella, en Barranquilla, el consulado americano”, remarcó.

Vale la pena aclarar que el presidente colombiano y el Secretario de Estado se conocen desde antes de que el reciente ganador de las elecciones llegara a la política nacional, según contó el antes congresista estadounidense.

Incluso, Abelardo de la Espriella y Marco Rubio tuvieron un cálido abrazo como saludo en la llegada a Barranquilla, lo que confirma que su relación tiene una solidez personal antes de estos cargos gubernamentales.

¿Para qué sirve un consulado y qué requisitos debe cumplir?

Un consulado sirve como representación administrativa oficial de un Estado en el extranjero para proteger los derechos e intereses de sus ciudadanos residentes en el territorio receptor.

Esta oficina consular tramita pasaportes, visados de ingreso, registros civiles, notariados, legalizaciones de documentos y asistencia de emergencia a compatriotas detenidos o afectados por desastres naturales.

Asimismo, la sede diplomaticoadministrativa fomenta activamente el desarrollo del intercambio comercial, económico, cultural y científico entre la nación representada y las comunidades locales donde opera.

Para establecer un consulado formal, los gobiernos deben cumplir condiciones jurídicas estrictas estipuladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El requisito primordial exige el consentimiento mutuo expreso entre el Estado que envía la delegación y el Estado receptor que albergará la infraestructura diplomática correspondiente.

Ambas naciones firmantes deben definir de común acuerdo la sede física consular, su clasificación administrativa y la circunscripción territorial exacta asignada para sus funciones legales.

Posteriormente, el país emisor nombra al jefe de la oficina consular mediante la expedición formal de una Carta Patente firmada por las autoridades competentes del Ejecutivo.

Finalmente, el gobierno receptor debe otorgar la autorización oficial denominada Exequátur, documento indispensable que faculta legalmente al cónsul para ejercer sus labores en dicha jurisdicción.

La apertura requiere instalaciones físicas con las garantías de seguridad pertinentes y el nombramiento de personal calificado que goce de las inmunidades consulares estipuladas internacionales.

Esta oficina actúa como puente institucional permanente para coordinar la movilidad internacional de ciudadanos y respaldar el cumplimiento directo de los acuerdos bilaterales de migración.

Las dos administraciones monitorean constantemente la efectividad operativa del consulado instalado para garantizar una atención fluida a los usuarios que solicitan los trámites legales.

Queda sobre la mesa si Estados Unidos avanza con la solicitud de Abelardo de la Espriella para que Barranquilla tenga un consulado, lo que sería un paso clave en el territorio colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.