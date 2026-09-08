Por: Blu Radio

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un duro balance sobre el estado en el que encontró las relaciones bilaterales entre su país y Colombia. Según el alto funcionario norteamericano, el vínculo diplomático sufrió un fuerte deterioro durante el periodo presidencial anterior.

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“Los últimos 4 años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar”, sostuvo el representante de la diplomacia estadounidense tras concluir su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.

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Críticas al gobierno Petro de Marco Rubio

De acuerdo con lo expresado por Rubio en la capital del Atlántico, la actual administración colombiana recibió un panorama complejo en materia de gestión y seguridad pública.

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“Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos 4 años y tienen que arreglar eso”, aseveró.

El secretario de Estado añadió que este escenario se sumó a las afectaciones por el reciente terremoto, aunque enfatizó en que existen oportunidades para recomponer la agenda conjunta.

En sus declaraciones, Rubio también resaltó que la obligación principal de cualquier Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y celebró los avances en esa materia.

Asimismo, expresó su satisfacción por regresar al territorio nacional y proyectó un cambio positivo en el trabajo coordinado entre Washington y Bogotá.

“Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años, y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países”, concluyó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.