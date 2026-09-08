Donald Trump podría tener un encuentro presencial con Abelardo De la Espriella en Colombia. La posibilidad quedó sobre la mesa luego de la visita de Marco Rubio a Barranquilla, en donde habló del eventual viaje del mandatario y aseguró que la idea no está descartada.

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Durante sus declaraciones, Rubio explicó que Trump estaría interesado en encontrarse con el presidente colombiano, especialmente por la relación que ambos han construido desde que De la Espriella llegó a la Casa de Nariño. “Al presidente (Trump) le encantaría (…) El presidente de Colombia ha hecho una promesa, de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer al presidente Trump a Colombia”, afirmó el funcionario estadounidense.

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El secretario de Estado también habló de la relación personal entre los dos mandatarios y contó que Trump tiene especial admiración por De la Espriella. “El presidente es un fanático del ‘Tigre’, como él le dice, y quisiera reunirse con él. (…) Todo es posible, no está programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces, y sé que el presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones con los países”, señaló.

Por ahora, no existe una fecha oficial ni una agenda confirmada para una visita de Trump a Colombia. Sin embargo, las declaraciones de Rubio abren una posibilidad que podría convertirse en uno de los próximos acontecimientos de mayor peso en la relación entre Bogotá y Washington.

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La eventual visita también llegaría después de una reunión de alto nivel entre De la Espriella y Rubio en Barranquilla, donde ambos gobiernos abordaron seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, energía y cooperación bilateral. En ese encuentro, Colombia y Estados Unidos además suscribieron memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil.

Así, la posibilidad de que Trump llegue a Colombia queda planteada como un siguiente paso en una relación que los dos gobiernos buscan fortalecer. Por ahora, la invitación está en el aire y la fecha, si llega a concretarse, todavía es una incógnita.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.