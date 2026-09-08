Por: El Espectador

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Siete líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región de Montes de María han solicitado con urgencia garantías de seguridad para continuar su trabajo comunitario, esto tras ser amenazados de muerte por su labor en defensa de la vida y los territorios. De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez han sido blanco de intimidaciones que comprometen de manera directa su integridad y la de las comunidades que representan.

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El Movice denunció públicamente ante la comunidad nacional e internacional que estos líderes recibieron un mensaje de texto, supuestamente enviado por un integrante del Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El contenido del mensaje los declara como objetivo militar y les impone un ultimátum de 73 horas para abandonar el territorio. Esta amenaza ha intensificado el ambiente de incertidumbre y temor en Montes de María, una zona históricamente afectada por la violencia y el desplazamiento.

En un comunicado, el Movice enfatizó que "quienes hoy están siendo amenazados son personas que han decidido permanecer en sus territorios, organizarse y defender la vida, la tierra, la memoria y los derechos de las víctimas de crímenes de Estado". Según el movimiento, silenciar a estos líderes es también un intento de frenar los procesos organizativos que las comunidades han forjado durante años. Además de la denuncia, el Movice exigió acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades competentes para proteger no solo a los líderes, sino también a sus familias y comunidades. Esta exigencia se extiende a la Fiscalía General de la Nación, a la que piden investigar el origen de las amenazas y dar con los responsables.

Al finalizar su pronunciamiento, el Movice instó a las organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, organismos internacionales y a la sociedad colombiana a rodear y respaldar a los liderazgos amenazados, de modo que puedan continuar su labor sin miedo a la persecución, estigmatización o nuevas amenazas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los líderes sociales amenazados en Montes de María y qué acciones se están exigiendo para su protección?

Los líderes sociales amenazados en Montes de María son Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez, todos reconocidos por su defensa de los derechos humanos y de los territorios. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación que tomen medidas inmediatas de protección, investiguen las amenazas y fortalezcan las garantías de seguridad para estos y otros líderes sociales.

¿Qué es el Clan del Golfo y cómo se relaciona con las amenazas recibidas por los líderes sociales?

El Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es mencionado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado como el presunto autor de las amenazas enviadas a líderes en Montes de María. A través de un mensaje de texto, el grupo ilegal declaró como objetivos militares a los defensores y les exigió salir del territorio en 73 horas, lo que ha provocado alarma en las comunidades y presión sobre las autoridades para que brinden protección efectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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