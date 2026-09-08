Por: El Espectador

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Yuly Andrea Velásquez Briceño ha recorrido una vida marcada tanto por el entorno natural del río Magdalena como por la violencia que azotó esa región de Colombia. Nacida y criada entre Puerto Casabe, en Antioquia, y Barrancabermeja, en Santander, su infancia estuvo acompañada por las dinámicas de la pesca artesanal, pero también por una cruda realidad: el río Magdalena, fuente de sustento para muchas familias, terminó convertido en escenario de tragedias personales, pues allí algunos de sus seres queridos fueron arrojados por personas vinculadas a la criminalidad. Bajo ese contexto complejo, Velásquez Briceño encontró en la defensa del río y de su gente una causa de vida, lo que la llevó a ocupar la presidencia de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander (Fedepesan), según entrevista concedida a El Espectador.

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Su reconocimiento nacional llegó con el título de Defensora del Año, otorgado en el Premio Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, para Velásquez Briceño, este camino no nació de la búsqueda de liderazgo, sino de la respuesta a una profunda herida personal: a los 14 años, perdió a su único hermano varón, de tan solo cinco años, tras un asesinato perpetrado por la entonces organización armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según sus propias palabras para El Espectador, el dolor se amplificó por la "indiferencia y el silencio institucional". Tres años después, la tragedia se repitió: Gabriel Torres Oquendo, su padre de crianza y pescador artesanal, fue asesinado en la misma región del Magdalena Medio y su cuerpo arrojado al río Magdalena, siendo finalmente enterrado como un N. N. (sigla para ‘No Nombrado’, es decir, sin identificar).

Ese cúmulo de pérdidas impulsó a Velásquez Briceño a transformar su dolor en acompañamiento de otras mujeres que, tras la violencia, quedaron viudas, perdieron hijos o esposos, o encontraron a sus seres queridos en el río, e incluso a quienes nunca lograron hallarlos. Su trabajo trascendió poco a poco el apoyo comunitario para incorporar la protección a la naturaleza y al territorio, pues como ella misma afirma, la defensa de los derechos humanos también involucra luchar por quienes no tienen voz: “la naturaleza y el territorio”. De ese modo, el reconocimiento que hoy recibe es solo parte de un proceso de resistencia y persistencia, que ella misma invita a continuar, al advertir que no abandonará su lucha.

¿Quién es Yuly Andrea Velásquez Briceño y por qué fue premiada como Defensora del Año?

Yuly Andrea Velásquez Briceño es una líder social nacida entre Puerto Casabe y Barrancabermeja, marcada por experiencias de violencia familiar y un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Su papel como presidenta de Fedepesan y su apoyo a víctimas la llevaron a recibir el premio Defensora del Año en el Premio Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué significa ser reconocido como N. N. y por qué es relevante en la historia de Velásquez?

La sigla N. N. se usa para referirse a personas ‘No Nombradas’ o sin identificar al momento de ser halladas y enterradas. En el contexto de Velásquez Briceño, su padre de crianza fue asesinado y arrojado al río Magdalena, y finalmente fue sepultado como un N. N., lo que evidencia la gravedad de la violencia y la desatención institucional que enfrentaron estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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