Por: El Espectador

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El lunes 7 de septiembre marcó el regreso a la programación de 16 de las 20 emisoras de paz, esta vez bajo la denominación de Emisoras de Reconciliación. La medida fue adoptada tras la suspensión que, desde el 17 de agosto, impuso Inravisión, el Sistema de Medios Públicos, por decisión del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. Durante el tiempo fuera del aire, las emisoras transmitieron únicamente contenidos musicales, dejando en pausa su rol como agentes de información y pedagogía en las regiones más impactadas por el conflicto armado.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el sistema de medios públicos, las 16 emisoras relanzan una programación local con el fin de fortalecer el lazo con las comunidades y aportar a la construcción de paz. Esta acción se apega al numeral 6.5 del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estableció la creación y operación de emisoras en zonas anteriormente marcadas por la violencia. Es importante señalar que, según El Espectador, de todos los compromisos plasmados en el Acuerdo, el funcionamiento de estas emisoras es el único que se ha ejecutado completamente.

La nueva etapa de las Emisoras de Reconciliación buscará promover la participación ciudadana, la convivencia y la difusión de contenidos pertinentes a la vida cotidiana de las comunidades. Entre los programas anunciados sobresalen ‘Milagro en el Campo’, ‘Sonidos de mi Tierra’, ‘Tejiendo Patria’, ‘La Tarde en mi Pueblo’ y ‘Milagros en los Territorios’, espacios enfocados en la pedagogía del pacto de La Habana y en atender las necesidades específicas de cada territorio.

No obstante, las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta continúan suspendidas por motivos jurídicos. Según Ángela María Soto, gerente general del sistema de medios públicos, estas emisoras fueron puestas en funcionamiento antes de finalizar los trámites legales que autorizan formalmente su operación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) confirmó que los actos administrativos correspondientes a las concesiones siguen en proceso de revisión.

Frente a los cuestionamientos por la decisión, Soto recalcó que no existen motivaciones políticas tras la suspensión y destacó el valor que las emisoras tienen en territorios afectados históricamente por la violencia y el abandono. Aclaró que la medida busca proteger y fortalecer el proyecto de las emisoras, más que acabarlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la transmisión de cuatro emisoras de paz en Colombia?

Las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta permanecen fuera del aire debido a que empezaron a operar antes de completar los trámites legales exigidos para obtener la concesión de su funcionamiento, según reveló Inravisión. La gerente general del sistema de medios públicos señaló que los procedimientos estaban pendientes de revisión por parte del Ministerio TIC, por lo cual la suspensión se fundamenta en razones jurídicas y no políticas.

¿Cuál es el propósito de las Emisoras de Reconciliación tras el Acuerdo de Paz con las FARC?

Las Emisoras de Reconciliación, creadas a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, buscan fortalecer la comunicación y la participación comunitaria en regiones que vivieron el conflicto armado. Su nueva programación local está orientada a la pedagogía sobre el acuerdo, la promoción de la convivencia, la reconciliación y la difusión de contenidos de interés para los habitantes de los territorios donde están presentes.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.