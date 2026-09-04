Por: EL PILON SA

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El implacable calor de Mompox, en el departamento de Bolívar, marcó el paso del presidente Abelardo de la Espriella durante su recorrido por el municipio este viernes 4 de septiembre. Según información publicada por El Bolivarense, las temperaturas alcanzaron los 36 grados Celsius, un clima típico del Caribe colombiano que puso a prueba la resistencia del mandatario nacional en la jornada posterior a la Cumbre de Gobernadores.

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Después de su participación en ese encuentro, de la Espriella transitó por el centro histórico de Mompox acompañado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana. Mientras caminaban entre habitantes y visitantes, el presidente recibió una cerveza Costeñita bien fría, ofrecida en plena vía pública. Ante el ambiente cálido, el jefe de Estado decidió aceptar el gesto y tomarse un sorbo para refrescarse, instante que fue registrado por quienes lo acompañaban y que rápidamente ganó atención por tratarse de una imagen poco convencional para un mandatario.

La situación causó revuelo local, aunque para muchos resultó apenas natural teniendo en cuenta la cultura caribeña y el origen cordobés de de la Espriella, donde compartir una cerveza es costumbre ante el rigor del calor. Los presentes aprovecharon para tomar fotografías y videos, resaltando la cercanía del presidente con la ciudadanía y las tradiciones regionales.

La visita de de la Espriella a Mompox ocurrió después de su paso por Riohacha, La Guajira, donde en la madrugada las autoridades realizaron un operativo en el barrio Los Olivos que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Este último era señalado como uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según reportes incluidos en el cubrimiento periodístico.

En territorio bolivarense, el presidente presidió la Cumbre de Gobernadores, un espacio enfocado en la discusión de la descentralización del Estado y las prioridades de desarrollo para las regiones, en particular el plan para La Mojana. El tiempo en Mompox también le permitió degustar las tradicionales butifarras momposinas antes de seguir adelante con los compromisos agendados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella tomó una cerveza en la calle durante su visita a Mompox?

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó una cerveza Costeñita en plena calle de Mompox durante una jornada especialmente calurosa, donde las temperaturas alcanzaron los 36 grados. Según lo informado por El Bolivarense, el gesto fue una respuesta casual al clima y una muestra de cercanía con los habitantes de la región Caribe, donde compartir una cerveza fría es costumbre para combatir el calor.

¿Qué temas se trataron en la Cumbre de Gobernadores que presidió Abelardo de la Espriella en Bolívar?

Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, de acuerdo con lo reportado, se abordaron temas clave como la descentralización del Estado y las prioridades de desarrollo de las distintas regiones, con especial énfasis en el plan para La Mojana, una zona estratégica del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.