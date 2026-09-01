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Energía Atenea, bajo su nombre comercial Energua, inició operaciones como proveedor de servicio de energía eléctrica el primero de septiembre en 35 municipios de Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar. La Empresa, que utilizará como marca el significado 'energía del Guatapurí', asumirá la responsabilidad de suministrar electricidad a cerca de 365.000 clientes que antes pertenecían a la zona de cobertura de Afinia. La decisión de transferir parte de la operación tiene el objetivo de fortalecer la calidad, continuidad, confiabilidad y eficiencia del servicio en una región con necesidades específicas y retos particulares en materia energética. De acuerdo con la información oficial disponible, el proceso de transición se ha implementado de modo progresivo, con pruebas técnicas y operativas, para garantizar una transferencia sin contratiempos.

Para los usuarios actuales, el cambio de operador no representa alteraciones en las condiciones de prestación del servicio. Según Energua, los clientes mantendrán su número de identificación de cliente (NIC), conservarán los mismos ciclos de facturación y tendrán disponibles los puntos y canales de atención habituales para realizar trámites y consultas. Esta continuidad ha sido subrayada por la Empresa como una prioridad para evitar incertidumbre en la comunidad usuaria mientras se consolida la nueva gestión.

Omar Otero Ruiz, quien asume la gerencia general de Energía Atenea S.A.S. E.S.P y también lidera a Energua, cuenta con formación como administrador de negocios y especialización en áreas clave como Regulación de Energía Eléctrica y Gas, Gerencia de Proyectos, y Evaluación de Proyectos. Su perfil profesional está orientado al impulso de compañías dentro del sector energético, con énfasis en la distribución y comercialización. De acuerdo con declaraciones del propio Otero, la nueva administración espera fortalecer la relación con comunidades y autoridades, así como impulsar soluciones a la medida de las necesidades energéticas de la región.

Energua tomará control de una infraestructura compuesta por 55 subestaciones, 73 transformadores de potencia, 38 líneas y aproximadamente 12,143 kilómetros de red, junto con 118 circuitos y 14.240 transformadores de distribución. Este paquete permitirá que la empresa adapte su gestión a las características particulares de cada departamento atendido. Actualmente, entre los retos identificados se encuentran un nivel de pérdidas de energía del 41 % y un porcentaje de cobro de 61.2 %. La compañía ha anunciado que se enfocará en fortalecer las acciones para fomentar mejores hábitos de consumo y promover la conciencia sobre el valor de la energía, especialmente frente al fenómeno de El Niño, que exige esfuerzos adicionales en el ahorro y uso eficiente para evitar racionamientos.

¿Qué cambios aporta la llegada de Energua como nuevo operador de energía en Cesar, Magdalena y sur de Bolívar?

La llegada de Energua como nuevo operador implica, según la información disponible, la continuidad en las condiciones actuales del servicio para los clientes. No se modificarán los ciclos de facturación ni el número de identificación del cliente, y los puntos de atención y canales para trámites seguirán siendo los mismos. El principal cambio radica en la gestión operativa y administrativa, con el propósito de fortalecer la eficiencia, calidad y confiabilidad del servicio.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Energua en la prestación del servicio de energía eléctrica?

Entre los desafíos destacados se encuentran el alto nivel de pérdidas de energía (41 %) y un indicador de cobro de solo el 61.2 %. Energua tendrá que enfocar sus acciones en la reducción de estas pérdidas, mejorar la efectividad del cobro y promover hábitos de consumo responsables, especialmente en el contexto del fenómeno de El Niño, donde se requiere ahorro para evitar posibles racionamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.