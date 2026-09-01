Por: El Espectador

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La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, emitió una decisión trascendental a favor de un inversionista que exigía la devolución de su dinero invertido en derechos fiduciarios sobre el componente comercial del edificio BD Bacatá. Según lo informado por el abogado encargado del caso, Jhon Morales, el monto por reintegrar, sumando la actualización monetaria, supera los 950 millones de pesos colombianos (COP). La medida cuestiona el papel de Acción Fiduciaria en la planificación y manejo del proyecto, el cual consistía inicialmente en un complejo hotelero y un centro comercial en el rascacielos más alto del país, con 240 metros de altura. La autoridad judicial identificó que Acción Fiduciaria no cumplió con los deberes requeridos en la evaluación de la viabilidad económica ni en la gestión de riesgos antes de y durante el desarrollo de la construcción.

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Esta resolución llega en un momento crítico: el proyecto inmobiliario, tras más de diez años de retrasos, adoptó una nueva estructura de negocio. Desde principios de este año, el edificio cambió su nombre a Bogotá Tower 2862 y se reorientó hacia un modelo predominantemente residencial, dejando atrás parcialmente su perfil hotelero. No obstante, los reclamos de inversionistas realizados bajo el esquema de BD Bacatá siguen vigentes, como demuestra el fallo anunciado para uno de los afectados.

Durante la última audiencia, la Delegatura señaló que accederá a las pretensiones de la demanda, aunque la sentencia final se publicará en detalles en un lapso de diez días hábiles. El reintegro ordenado deberá hacerse en un plazo de 15 días una vez la sentencia quede en firme. Es importante precisar que esta decisión responde a una controversia contractual donde la Superintendencia Financiara actúa como juez entre un consumidor financiero y una entidad vigilada, y no como sanción administrativa; por ello, busca reparar al demandante y no al Estado.

La acción emprendida no implica una devolución automática para todos los compradores: se trata de un proceso individual y similar a lo ocurrido en una sentencia previa de 2023 sobre el componente hotelero, donde se estableció que la fiduciaria puede ser responsable patrimonial ante incumplimientos. Acción Fiduciaria sigue vinculada al manejo del fideicomiso, aunque la estructura de los proyectos y los derechos adquiridos por los inversionistas varían.

El BD Bacatá, iniciado en 2009 bajo financiación colectiva mediante derechos fiduciarios (‘Fidis’), implicó la participación de más de 4.000 inversionistas que esperaban utilidades con la entrada en operación del proyecto. Pese a los cambios y entrada en liquidación de la promotora original, los inversionistas continúan buscando salidas legales y respuestas a la falta de rendimientos y devolución de recursos.

Hoy, el proyecto busca resurgir como Bogotá Tower 2862, bajo un modelo diferente donde algunos inversionistas originales han podido integrar sus derechos fiduciarios al nuevo esquema, pero otros aún insisten en demandas y reclamaciones económicas. La decisión reciente es un paso relevante para los afectados y podría constituir un precedente en futuros fallos, aunque cada caso deberá examinarse de manera particular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ‘derechos fiduciarios’ en proyectos inmobiliarios como el BD Bacatá?

En el contexto del BD Bacatá, los derechos fiduciarios eran títulos adquiridos por inversionistas que aportaban dinero al fideicomiso para financiar componentes del edificio, sin que esto representara necesariamente la compra de un bien inmueble específico. Estos derechos daban la expectativa de recibir utilidades o rendimientos una vez los componentes del proyecto entraran en operación.

¿La sentencia de la Superintendencia Financiera obliga a Acción Fiduciaria a devolver dinero a todos los inversionistas del BD Bacatá?

No. Hasta ahora, la orden es resultado de un proceso individual y solo ampara al demandante representado por Jhon Morales. Aunque el fallo puede usarse como referencia en casos similares, cada inversionista deberá instaurar su propia reclamación y demostrar sus circunstancias particulares para exigir la devolución de su dinero o compensaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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