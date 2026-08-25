Por: El Espectador

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Tres militares del Ejército Nacional de Colombia enfrentan cargos de la Fiscalía General de la Nación por su presunta relación con el Clan del Golfo, organización criminal con fuerte presencia en Antioquia. De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, los imputados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna. Los tres estaban asignados a unidades militares en el norte del país: el Batallón Rifles de Caucasia en Antioquia y el Batallón de Infantería de Selva Número 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, cuya sede se encuentra en Bolívar.

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La Fiscalía sostiene que esta red operó entre enero de 2022 y febrero de 2025. Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’ y ya condenada por estos hechos, fue señalada como intermediaria. Las investigaciones indican que el subteniente Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos, remitido por un exmilitar, para informar sobre los movimientos de sus tropas en Ayapel, Córdoba. Estos eventos, citados por la Fiscalía, sugieren un patrón en el que los integrantes de la red accedían y suministraban información confidencial sobre despliegues y operaciones militares a cambio de dinero.

El sargento segundo Sicacha López fue acusado de aceptar una promesa de pago a cambio de comunicar datos sensibles acerca de los operativos en los que estaba involucrado. Por su parte, Henao Luna habría entregado información sobre los movimientos de su escuadra tras recibir una llamada de un suboficial retirado en abril de 2022, según el expediente mencionado por El Espectador. Los tres hombres fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cali, Buenavista (La Guajira) y Yopal (Casanare), ubicaciones citadas por la misma fuente.

Un fiscal delegado para la Seguridad Territorial imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Solo Sicacha López aceptó cargos y deberá cumplir detención domiciliaria. Bravo Olaya y Henao Luna recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

En un caso similar reseñado también por El Espectador, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho fue acusado el 22 de agosto por supuesta colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las FARC. Según la Fiscalía, Pérez Amorocho habría recibido pagos para reducir operaciones militares en Arauca y alertar a grupos ilegales sobre movimientos de la Fuerza Pública. El oficial no aceptó los cargos.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a los militares por vínculos con el Clan del Golfo?

La Fiscalía imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Estas imputaciones corresponden a su presunta participación en una red que suministró información reservada sobre operativos militares a cambio de dinero.

¿Qué función cumplía la intermediaria conocida como ‘La Tía’ en la red de corrupción militar?

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, ejercía como intermediaria entre miembros activos o retirados de la fuerza pública y el Clan del Golfo, facilitando el flujo de dinero y la obtención de información sobre operativos del Ejército.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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