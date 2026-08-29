Mompox se prepara para recibir una nueva edición del FestiJazz Mompox, que este año se realizará del 3 al 5 de septiembre, aunque la programación comenzará desde el 1 de septiembre con diferentes actividades en el municipio y otros territorios de Bolívar.

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La agenda combina música, formación, literatura, arte, gastronomía, emprendimiento y cultura, con actividades distribuidas en calles, plazas, iglesias y espacios patrimoniales de Mompox. Además, el festival se sumará a las campañas de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

El line up oficial, que tendrá artistas de jazz de Francia, Italia y Colombia, será anunciado en los próximos días.

Así será la programación del FestiJazz Mompox

Las actividades comenzarán el martes 1 de septiembre, cuando Bolívar Late llevará talleres itinerantes de formación en danza y música a Hatillo de Loba. Al día siguiente, miércoles 2 de septiembre, estos talleres llegarán a San Fernando, a las 9:00 de la mañana, y a Margarita, a las 2:00 de la tarde.

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Ese mismo 2 de septiembre, a las 7:00 de la noche, se realizará en la plaza de San Francisco de Mompox una proyección del FICCI de la película Paddington in Peru.

El jueves 3 de septiembre comenzará oficialmente el festival. Durante todo el día habrá Street Jazz en las calles y plazas de Mompox, mientras el Claustro San Agustín será escenario del Campamento de Jazz de Mompox, entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

También estará abierta la exposición Los colores del jazz, en el Claustro de San Carlos, y habrá talleres de promoción de lectura de La Carreta Literaria en la Biblioteca Pública Municipal Pedro Salcedo del Villar.

La jornada continuará con Casa Marca Bolívar, en Casa Alhambra, y nuevas actividades de La Carreta Literaria. A las 4:00 de la tarde saldrá el desfile cultural y folclórico Río de Gente, que tendrá como homenajeado a Gilberto Márquez y recorrerá el trayecto entre la Bomba Gilmar y la plaza de Santa Bárbara.

En la tarde también se realizará el concierto didáctico Jazz al descubierto, con maestros de EMMAT-Berklee Global Partner, y posteriormente habrá un concierto en el Parque del Jazz.

Actividades viernes 4 de septiembre

El viernes 4 de septiembre volverá el Street Jazz a las calles y plazas de Mompox. Además, los visitantes podrán disfrutar de la segunda versión del Festival del Frito Momposino, que funcionará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche en la Albarrada de los Portales de la Marquesa.

Durante el día continuarán la exposición Los colores del jazz, Casa Marca Bolívar, el Campamento de Jazz y los talleres de lectura, que esta vez llegarán a la Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme.

A las 4:00 de la tarde será el turno de UNIBAC al Parque, en la plaza de Santa Bárbara. Dos horas después se presentarán los Animeros de la Corporación Cultural Atabaques en el mismo lugar.

La jornada tendrá además otro concierto didáctico de Jazz al descubierto, entre las 6:30 y las 7:30 de la noche, y un concierto en el Parque del Jazz a las 7:00 de la noche. La Feria Artesanal y Gastronómica también estará disponible entre las 3:00 y las 8:00 de la noche.

El sábado será el cierre del festival

El sábado 5 de septiembre comenzará nuevamente con Street Jazz, el Campamento de Jazz y la exposición Los colores del jazz.

La mañana tendrá un componente religioso y musical con dos presentaciones del Concierto Gospel UNIBAC en la iglesia de Santa Bárbara, programadas entre las 10:00 de la mañana y el mediodía.

También continuará el Festival del Frito Momposino, Casa Marca Bolívar y la Feria Artesanal y Gastronómica.

La programación de la tarde tendrá varias actividades. A las 2:00 p. m. se realizará el lanzamiento del mural de UNIBAC en la Calle de atrás, cerca de la sede de la Universidad de Cartagena. A esa misma hora habrá un taller de promoción de lectura de La Carreta Literaria en el barrio Primero de Mayo.

A las 4:00 p. m. regresará UNIBAC al Parque, en la plaza de Santa Bárbara, mientras que a las 6:00 p. m. se realizará en la plaza de la Concepción la pasarela Marca Bolívar: Pasarela Elar y Colección Canto de Palma.

El cierre tendrá lugar en el Claustro San Agustín, donde a las 7:00 de la noche se realizará el Concierto de Clausura del Campamento de Jazz, abierto al público. Antes de eso habrá otro concierto en el Parque del Jazz, programado entre las 6:30 y las 7:30 de la noche.

De esta manera, el FestiJazz Mompox 2026 buscará convertir al municipio en un escenario cultural durante varios días, con una programación que va más allá del jazz y que incluye gastronomía, literatura, folclor, artesanías, cine, formación y emprendimiento.

A esta agenda se suma el componente solidario anunciado por la Gobernación de Bolívar, que busca aprovechar la convocatoria del festival para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

El festival es organizado por la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), con respaldo institucional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Bavaria y AV Villas son patrocinadores oficiales y Satena es aliado oficial.

Los artistas que harán parte del line up internacional y nacional serán anunciados en los próximos días.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.