Por: EL PILON SA

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Este sábado 5 de septiembre representa una fecha fundamental para los caficultores de Colombia, especialmente para aquellos ubicados en los departamentos del Cesar, La Guajira y el sur de Bolívar. Durante esta jornada, 9.678 productores están habilitados para acudir a las urnas con el fin de seleccionar a los representantes gremiales que los representarán a nivel departamental y municipal durante los próximos años. Los comicios, que se desarrollarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, contarán con la logística de 111 mesas de votación y la participación de 333 jurados, caracterizándose por un estricto control y vigilancia de la Misión de Observación Electoral (MOE), conforme se detalla en la información oficial.

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El proceso electoral ofrece una doble instancia de participación. Por un lado, los caficultores elegirán una única junta directiva departamental, la cual, según los datos proporcionados, quedará conformada por seis circunscripciones: cuatro destinadas al Cesar y dos a La Guajira. Esta mesa directiva estará integrada por 12 personas, distribuidas entre principales y suplentes. Para lograr estos puestos, han sido inscritas 12 planchas, conformando un universo de 24 candidatos.

A nivel local, la elección recae sobre 10 comités municipales: seis en César, tres en La Guajira y uno en el sur de Bolívar. Cada uno estará formado por 12 integrantes, seleccionados de entre 44 listas que agrupan a un total de 528 aspirantes, todos ellos provenientes de las zonas rurales del área de influencia del comité. En Cesar, estos órganos tendrán su sede en Agustín Codazzi, Pueblo Bello, La Jagua de Ibirico y Aguachica, mientras que los otros dos operarán en las áreas rurales de San Diego y El Copey.

Juan Camilo Villazón, director ejecutivo del Comité Cesar, Guajira y sur de Bolívar, resaltó: "Somos el único gremio que elige sus representantes, que elige esas personas que llevan sus inquietudes a la mesa y se tratan ahí dentro de cada comité municipal y cada comité departamental". Además, enfatizó la importancia de estos delegados como voceros directos de sus regiones, encargados de recoger las inquietudes de las veredas y corregimientos para trasladarlas a los comités y buscar soluciones viables. La elección de estos representantes adquiere una relevancia especial, ya que coincidirá con la conmemoración de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros en 2027, lo que refuerza el carácter histórico de la presente jornada.

¿Por qué es importante la elección de representantes gremiales de los caficultores en el Cesar, La Guajira y sur de Bolívar?

La relevancia de estos comicios radica en que los representantes elegidos serán los portavoces de las necesidades e inquietudes de los caficultores ante las juntas municipales y departamentales. Como explicó el director Juan Camilo Villazón, estos delegados recogen las problemáticas de las zonas rurales y promueven soluciones dentro de los espacios gremiales, asegurando que la voz del productor tenga incidencia directa en las decisiones del sector cafetero.

¿Cómo se conforman y cuáles son las funciones de los comités municipales y departamentales de cafeteros?

De acuerdo con la estructura presentada, los comités municipales están compuestos por 12 integrantes elegidos de listas conformadas por los productores de cada región. A nivel departamental, una sola junta directiva con representantes principales y suplentes lidera la gestión. Su función principal es servir de enlace entre las bases cafeteras y las instancias superiores, canalizando demandas y buscando soluciones que fortalezcan la actividad cafetera en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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