Por: El Espectador

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El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó ante el Congreso sobre el crecimiento de las redes de falsificación de documentos en Colombia, una problemática que, en sus palabras, se ha convertido en un “problema grande” para el país. De acuerdo con sus declaraciones durante el debate de ponentes del presupuesto para 2027, muchos ciudadanos originarios de Centroamérica estarían involucrados en la búsqueda de redes criminales para suplantar documentos colombianos con el objetivo de viajar a Europa.

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En este contexto, Penagos aseguró que la cantidad de personas de nacionalidades centroamericanas que acuden a estas redes “crece de una manera desproporcional”. Sobre esto, indicó que la Registraduría mantiene una constante colaboración con la Fiscalía General de la Nación para enfrentar estos delitos y anular cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

En cuanto a las acciones implementadas, el registrador explicó que durante este año se invirtieron 20 mil millones de pesos colombianos en la transformación del registro civil y en el fortalecimiento del gobierno de datos como una medida para mejorar las condiciones de seguridad en la expedición de los documentos de identidad. Según Penagos, el deterioro reputacional de estos documentos podría llevar a situaciones graves, pues las autoridades de otros países podrían verse obligadas a imponer restricciones, como la exigencia de visas adicionales para los ciudadanos colombianos. Por esta razón, enfatizó la necesidad de “proteger mucho ese documento”.

Pese a la relevancia que se le ha dado al asunto, Penagos recalcó que no se contemplaron recursos adicionales para esta problemática en el presupuesto de 2027. Aunque para la etapa de inscripción de proyectos de inversión se solicitaron 102 mil millones de pesos, finalmente estos recursos no fueron incluidos en la iniciativa presentada ante el Congreso. Una situación similar ocurrió con las solicitudes para fortalecer los procesos del sistema de identificación nacional y el sistema de gestión documental de la Registraduría.

No obstante, sí se mantuvo una asignación presupuestal para el “mantenimiento y la sostenibilidad de la solución integral de registro civil e identificación”, destinada a asegurar la expedición de documentos de identidad a los colombianos. Para este año, fueron asignados 195 mil millones de pesos, pero para el año siguiente la cifra disminuiría a 180 mil millones. Además, a partir del 1 de enero de 2027, la Registraduría asumirá el manejo de los recursos asignados al Consejo Nacional Electoral, tras una decisión de la Corte Constitucional que le retiró al CNE la facultad de administrar su propio presupuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está aumentando la falsificación de documentos colombianos?

La falsificación de documentos colombianos está aumentando principalmente debido al interés de ciudadanos centroamericanos en buscar redes criminales que les permitan suplantar identidad y migrar hacia Europa. Así lo advirtió el registrador Hernán Penagos en el Congreso, al mencionar que este fenómeno crece de forma desproporcionada y se ha convertido en una amenaza significativa para la seguridad y reputación de los documentos de identidad colombianos.

¿Qué impacto tendría el deterioro de la reputación de la cédula y el pasaporte colombiano?

De acuerdo con Hernán Penagos, el deterioro reputacional de la cédula de ciudadanía y el pasaporte colombiano podría traer “serias dificultades” para los ciudadanos del país. Entre las consecuencias, apuntó que otras naciones se verían en la obligación de imponer requisitos más estrictos, como el aumento en la exigencia de visas, lo que complicaría la movilidad internacional de los colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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