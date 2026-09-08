Por: Portal Bogotá

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Bogotá intensificó su estrategia para combatir los centros de cirugía estética ilegales que representan un riesgo para la salud pública. En una acción coordinada, el Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército, junto con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas que presuntamente ejercían como médicos cirujanos sin los títulos requeridos. Según informó la Fiscalía, los detenidos ofrecían procedimientos estéticos invasivos y complejos de manera clandestina, careciendo de cualquier acreditación profesional.

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La operación se realizó mediante diligencias de allanamiento en un inmueble ubicado en Usaquén, al norte de Bogotá. Las investigaciones evidenciaron que los involucrados formaban parte de una red que simulaba legalidad a través de diferentes razones sociales y consultorios adaptados para aparentar establecimientos autorizados. Entre los procedimientos que ofrecían se encontraban liposucciones, lipólisis láser, transferencia de grasa, aumento de glúteos, marcación abdominal y rinoplastias, entre otros, todos publicitados principalmente por medio de redes sociales y promociones de precios llamativos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procedimientos eran realizados sin las condiciones adecuadas de asepsia y sin médicos anestesiólogos certificados, incluso obviando el registro de historias clínicas. El alcance de la estafa quedó revelado tras documentar afectaciones a más de 200 personas y establecer que, al menos 59 víctimas identificadas, habrían pagado un total de 568 millones de pesos. Hay testimonios desgarradores sobre pacientes que llegaron a despertar durante las intervenciones y padecieron fuertes dolores. Se menciona que los responsables habrían recurrido a métodos extremos para silenciar a quienes intentaban alertar sobre el peligro que enfrentaban.

En el operativo se incautaron cerca de 18 millones de pesos colombianos, 1000 euros, dispositivos electrónicos y suministros médicos, junto con diplomas falsos presuntamente utilizados para acreditar la supuesta profesionalidad de los capturados. Una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad en documento público agravada por el uso y fraude procesal, cargos que admitieron según la entidad.

La Décima Tercera Brigada del Ejército reiteró su compromiso en la protección de los ciudadanos contra redes dedicadas a estafas y prácticas médicas fraudulentas. Para reportar clínicas estéticas ilegales o procedimientos irregulares, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) habilitó la línea 601 364 9550 opción 1, disponible 24 horas, además de otros canales como el correo contactenos@saludcapital.gov.co, las redes sociales oficiales y la radicación presencial en su sede. Quienes necesiten verificar establecimientos autorizados, pueden consultar el listado oficial en la página web de la Secretaría Distrital de Salud.

La cooperación ciudadana sigue siendo crucial en la denuncia de prácticas ilegales mediante la Línea de Emergencias 123, para aportar con información que permita impulsar investigaciones y sanciones efectivas en Bogotá.

¿Cómo denunciar un centro estético ilegal en Bogotá?

Para denunciar un establecimiento que realice procedimientos estéticos de forma irregular, usted puede comunicarse con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) al número 601 364 9550 opción 1, disponible las 24 horas del día. También están disponibles canales como el formulario en línea ‘Bogotá te escucha’, el correo contactenos@saludcapital.gov.co, la radicación presencial en la sede de la SDS y redes sociales oficiales.

¿Cuáles son los riesgos de realizarse cirugías estéticas en centros no autorizados?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los riesgos incluyen procedimientos sin condiciones de asepsia, ausencia de valoración por anestesiólogos certificados, falta de historias clínicas y el peligro de sufrir lesiones graves o permanentes, tal como ocurrió en los casos documentados donde las víctimas experimentaron dolor, despertares durante cirugías e incluso fueron sometidas a métodos para silenciarlas ante irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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