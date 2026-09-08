Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las obras de modernización en el Corredor Carrera Séptima de Bogotá avanzan con un nuevo capítulo que transformará la movilidad del sector. Según El Espectador, las modificaciones inician este martes 8 de septiembre, cuando entran en vigor los primeros cambios en la circulación, especialmente en el área de la calle 100. Se trata de una intervención de gran magnitud, pues el histórico puente vehicular de la carrera Séptima, construido en los años 60, será desmontado desde el domingo 13 de septiembre y reemplazado por una estructura más amplia y moderna.

Sigue a PULZO en Discover

La nueva obra contempla un puente con el doble de capacidad: pasará de dos a cuatro carriles, lo que facilitará la conexión entre la troncal de Transmilenio por la avenida 68 y el futuro Corredor Carrera Séptima. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la longitud del puente pasará de 205 a 461 metros, mientras que el ancho aumentará de 10,5 a 16,2 metros. Este cambio esencial busca no solo mejorar el flujo vehicular sino también sumar pasos deprimidos (túneles bajo tierra) para vehículos particulares en distintas direcciones, facilitando los movimientos norte-sur, norte-occidente y occidente-sur.

Durante el proceso, las afectaciones al tráfico serán significativas. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortiz, la carrera 11 entre las calles 94 y 100 tendrá un cambio temporal en el sentido de uno de sus carriles, operando sur-norte. Los cierres totales en la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A, junto a la reducción de carriles durante la noche, obligarán a los usuarios y conductores a buscar rutas alternas como las calles 94, 102, 106, 116 y 127, así como las carreras Novena, 11 y 15. Además, la calzada lenta del costado sur de la calle 100 será de doble sentido para el acceso a predios de la zona.

El transporte público tampoco estará exento de transformaciones. Transmilenio anunció la modificación de 25 rutas del sistema zonal TransMiZonal y una ruta dual, además de mover o unificar cinco paraderos. Se recomienda a los pasajeros consultar en la aplicación TransMiApp los cambios temporales en los puntos de parada, ya que algunos estarán apenas a unos metros de distancia de los actuales. Según el IDU, la demolición del antiguo puente tomará cerca de dos meses y se utilizará hilo diamantado, una tecnología eficiente para cortar concreto y acero. Se estima que el 80 % de los residuos generados, equivalentes a más de 1.300 toneladas, serán reutilizados en la misma obra.

En paralelo, comenzó el uso de una tuneladora que permitirá instalar 1,1 kilómetros de tubería de la red matriz de acueducto bajo el corredor, empleando la tecnología conocida como pipe jacking. Esto reducirá el tiempo de intervención de 24 a cerca de 10 meses. Así, la transformación de la calle 100 y la carrera Séptima marca un nuevo hito en la infraestructura vial de Bogotá, con retos de movilidad, pero también oportunidades de modernización y reconexión urbana.

¿Cuándo estará listo el nuevo puente de la carrera Séptima en Bogotá?

De acuerdo con declaraciones de Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, se proyecta que la construcción del nuevo puente, que reemplazará a la actual estructura levantada en los años 60, finalice a finales de 2027. Mientras tanto, la ciudadanía deberá adaptarse a las restricciones y desvíos temporales que harán parte de todo el proceso.

¿Qué es el pipe jacking utilizado en las obras de la Carrera Séptima?

El pipe jacking es una tecnología que permite instalar tuberías subterráneas usando una tuneladora, lo que evita la apertura de grandes zanjas sobre la vía. Para estas obras, el IDU informó que esta técnica permitirá reducir el tiempo de intervención en la red matriz de acueducto, pasando de 24 meses a cerca de 10, con el mínimo impacto posible en la movilidad y el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z