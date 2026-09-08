Un testigo del intento de feminicidio ocurrido en la Terminal de Transportes Salitre de Bogotá relató los dramáticos momentos que se vivieron durante el ataque contra una mujer que trabajaba en uno de los establecimientos comerciales. La agresión ocurrió en la mañana del lunes 7 de septiembre y, según los primeros reportes, el responsable sería su expareja sentimental.

Sigue a PULZO en Discover

Un comerciante que se encontraba cerca del lugar habló con Citytv y explicó que inicialmente no alcanzó a observar el comienzo de la agresión. “Fue aproximadamente tipo ocho, nueve de la mañana. Pues yo en el momento no estaba afuera en la puerta del local, estaba adentro, solamente escuché los gritos”, relató el hombre.

Al salir y conocer lo que estaba ocurriendo, otros comerciantes intervinieron para detener al agresor. De acuerdo con la información conocida, la mujer intentó escapar al ver al hombre, pero él la persiguió dentro del establecimiento y la atacó violentamente. Incluso, durante la agresión, habría lanzado una vitrina que terminó cayendo sobre la víctima.

(Vea también: “La cagu…”: grito en su casa que dio presunto feminicida de Laura Valentina Lozano en Bogotá)

Lee También

El testigo describió la impactante escena que presenció cuando la mujer logró acercarse a otros locales en busca de ayuda. “La veo que viene con las dos manos en su carita, sangrando mucho, mucho”, contó el comerciante, quien aseguró que la víctima presentaba graves heridas tras el ataque.

Según lo que conocieron los testigos en medio de la emergencia, la mujer habría sido atacada con un cuchillo en varias oportunidades. “Pienso yo que fue que la apuñaló en el ojo, dice que también la apuñaló en la espalda. Bueno, dicen que fueron seis puñaladas”, agregó el hombre al relatar lo ocurrido en la Terminal Salitre.

A su vez, el mismo testigo contó que hubo amenazas previas a la mujer, pues hace pocos días había terminado la relación con su atacante. “Ella cuenta que el hombre, pues ellos vivían juntos. Al ver que el hombre la amenazaba mucho, tanto a sus dos hijos que tiene como a su madre, que si ella no volvía con él, pues él le mataba a sus dos niños, a la mamá y la mataba a ella”, explicó.

La rápida reacción de los comerciantes fue clave para frenar la agresión, pues lograron desarmar y someter al presunto responsable antes de que la situación continuara.

#VIDEO // Una mujer se encuentra grave tras ser apuñalada en el ojo por su expareja dentro de la Terminal del Salitre en Bogotá; testigos y seguridad retuvieron al agresor 🚨👁️ pic.twitter.com/Oi3V029I9N — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) September 7, 2026

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.