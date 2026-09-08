La inseguridad en Bogotá sigue generando profunda indignación ciudadana. En esta ocasión, un vigilante de 63 años, identificado como José Ricardo Rodríguez, se debate entre la vida y la muerte tras ser brutalmente atacado con una piedra en medio de un hurto perpetrado en el barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital.

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El reprochable hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre. Según las primeras versiones de lo sucedido, el guarda se encontraba en su caseta cumpliendo labores de vigilancia cuando un delincuente lo sorprendió por la espalda, lanzándole un pesado objeto contundente. Aprovechando el impacto, el criminal le hurtó su teléfono celular, la billetera y la bicicleta que tenía estacionada en el sitio, huyendo posteriormente con rumbo desconocido sin dejar rastro de su paradero.

Al percatarse de la gravedad de la agresión, los vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia para trasladarlo a un centro asistencial. Actualmente, Rodríguez permanece internado en el Hospital de Kennedy. Su esposa, cuya identidad se mantiene en reserva, relató en diálogo con Noticias RCN el calvario que atraviesa la familia: “Está en mal estado, no ha despertado, no ha estado consciente desde el momento de ese ataque. Tiene tres fracturas en el cráneo”, expresó con angustia, añadiendo que su esposo llevaba apenas 15 días laborando en dicho punto y que él es el principal sostén económico de su hogar, el cual incluye a un hijo que padece parálisis cerebral.

Ante la gravedad del caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunció indicando que han brindado acompañamiento integral y orientación a los allegados del vigilante, mientras la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para dar con el responsable.

Por su parte, la comunidad del sector alzó su voz de protesta ante la creciente ola de criminalidad. Felipe Jiménez, vocero del barrio Modelia, denunció ante los medios la falta de respuesta efectiva por parte de la administración distrital. Los habitantes exigen mayor presencia policial y correctivos urgentes, advirtiendo que la zona se ha convertido en un foco peligroso para la delincuencia a pesar de estar ubicada a pocos metros de un CAI.

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