Por: Portal Bogotá

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La importancia de los Cerros Orientales de Bogotá como fuente vital de vida, aire y agua es el eje del llamado que hace la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) a toda la ciudadanía. De acuerdo con este organismo, es indispensable cuidar este ecosistema estratégico, ya que en él habitan cientos de especies de fauna y flora. Acciones que parecen menores, como tirar una colilla encendida en cualquier área verde, pueden desencadenar incendios forestales con graves consecuencias para la biodiversidad y el bienestar ambiental de la capital.

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Actualmente, la situación se agrava debido al fenómeno de El Niño, un evento climático que eleva las temperaturas y reduce la humedad de la región. Según la SDA, este fenómeno deja a los Cerros Orientales en su punto más vulnerable, ya que aumenta el riesgo de que pequeñas imprudencias puedan provocar daños de gran magnitud. Aunque por sí mismo El Niño no causa incendios, sí favorece condiciones que hacen más sencillo que se produzcan y propaguen rápidamente, debido a factores como la escasez de lluvias, los fuertes vientos y la vegetación seca.

Frente a este contexto, la SDA es enfática en su llamado a la prevención: recomienda abstenerse de dejar fósforos, colillas, fogatas o cualquier otro residuo que pueda encenderse durante las visitas a los senderos ecológicos. Cigarrillos o asados en zonas verdes también pueden ser el inicio de tragedias ambientales. Por ello, la Administración distrital insiste en la labor conjunta de habitantes y visitantes para evitar cualquier conducta que ponga en peligro este patrimonio natural.

La ciudadanía tiene un papel activo en la protección de los Cerros Orientales. El reporte inmediato de humo o de cualquier señal de incendio a la Línea de Emergencias 123 es una de las acciones más relevantes recomendadas por la SDA. Así se logra una respuesta oportuna y se evita que el fuego avance y cause mayores afectaciones en el Distrito Capital.

De acuerdo con la información de la SDA, cuidar los Cerros Orientales y prevenir incendios forestales es una responsabilidad compartida, especialmente en periodos de vulnerabilidad como los que trae el fenómeno de El Niño. Solo la conciencia y la acción conjunta pueden garantizar la protección de la biodiversidad y de la calidad del aire de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué son tan importantes los Cerros Orientales de Bogotá para la ciudad?

Los Cerros Orientales de Bogotá son fundamentales debido a que constituyen una fuente de vida, aire y agua de calidad, además de albergar cientos de especies de fauna y flora. Su función ecológica es vital para la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del Distrito Capital, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a los Cerros Orientales de Bogotá?

El fenómeno de El Niño no provoca incendios directamente, pero crea condiciones como altas temperaturas, escasez de lluvias y vegetación seca que aumentan el riesgo de fuegos forestales. Esto deja a los Cerros Orientales en una situación de extrema vulnerabilidad, facilitando la propagación del fuego ante cualquier imprudencia humana, según explica la Secretaría Distrital de Ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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