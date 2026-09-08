Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación especial a las familias bogotanas para asistir a una actividad cultural que promete enriquecer la imaginación y el aprendizaje de los más pequeños. A través del Programa Nidos, este organismo presenta la obra de teatro 'Shull, el Gran Jaguar Azul', dirigida a niñas y niños entre los 0 y 5 años, así como a sus cuidadores. El evento se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada será completamente gratuita, ofreciendo una opción accesible para que todos puedan disfrutar del arte y la cultura.

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La protagonista de la obra es Asái, una niña valerosa que se embarca en una travesía mágica con el objetivo de encontrar a Ja-Shull, una figura legendaria en el universo infantil de la pieza teatral. Esta ruta la lleva a cruzar un océano interminable y adentrarse en una jungla misteriosa, hasta llegar al corazón de la tierra. Allí, su encuentro con el abuelo Ambó, guardián de las Piedras de Agua, resulta esencial, pues él le revela el camino para seguir las estrellas y acercarse a su meta. A lo largo de la aventura, Asái es guiada por sonidos antiguos y dinámicas lúdicas que la encaminan hacia el descubrimiento de la voz de sus antepasados. De esta manera, la obra propone no solo la búsqueda de un ser mítico, sino un viaje interior cargado de autoconocimiento y conexión con la tradición.

Esta puesta en escena hace parte de la programación especial liderada por el Programa Nidos de Idartes, cuya agrupación Cromático da vida a esta experiencia teatral. Según la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes, la actividad está orientada a promover el desarrollo cultural de la primera infancia, fomentando el disfrute en familia y el aprendizaje desde el arte, siempre de forma lúdica y participativa.

Para quienes buscan planes gratuitos y significativos en Bogotá, la función de ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’, representa una oportunidad valiosa para acercar a la infancia a la magia del teatro y a historias llenas de simbolismo y raíces culturales.

¿Dónde y cuándo se presenta la obra 'Shull, el Gran Jaguar Azul' en Bogotá?

La obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ se presentará el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis sur #18T-45, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, con entrada libre para todo público.

¿Qué es el Programa Nidos de Idartes y cuál es su objetivo?

El Programa Nidos es una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que busca promover actividades artísticas y culturales para la primera infancia y sus familias, impulsando el desarrollo, la creatividad y el aprendizaje de los menores a través de la participación en propuestas lúdicas como la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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