Un audio conocido públicamente encendió las alarmas por las graves afirmaciones hechas por Giovanni San Vicente, señalado como uno de los jefes del ‘Tren de Aragua’, acerca del supuesto poder que tendría la organización criminal en Bogotá.

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En la grabación, revelada por Noticias RCN, el hombre asegura que puede dar órdenes para cometer varios homicidios diariamente en la capital. Sus declaraciones hacen parte de un material que, según informó el medio de comunicación, está en poder de la Fiscalía dentro de las investigaciones contra integrantes de esa estructura.

Uno de los apartes más delicados de la conversación tiene que ver con la capacidad criminal que San Vicente se atribuye. En el audio, el señalado cabecilla afirma que puede ordenar hasta 10 asesinatos en un mismo día en Bogotá.

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“Yo autorizo hasta cinco muertes diarias, 10 muertes diarias allá. Yo soy el que los manda a matar ordenar hasta 10 asesinatos en un mismo día en Bogotá”, se escucha en la macabra grabación.

Las declaraciones fueron obtenidas, de acuerdo con Noticias RCN, durante una conversación que habría sostenido con un agente encubierto de la DEA que logró infiltrarse en la organización.

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El hombre también alardea sobre un supuesto dominio de diferentes actividades ilegales en la capital colombiana. En la conversación conocida por el canal, aseguró tener control sobre armas y puntos de expendio de drogas, conocidos popularmente como “ollas”.

“Todas las ollas son mías. Bogotá me pertenece en su totalidad. No hay una olla ahí que no sea mía”, se escucha en la grabación.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a lo expresado por el propio señalado integrante del ‘Tren de Aragua’ y las autoridades deberán establecer cuál es el verdadero alcance de la estructura criminal y si sus palabras coinciden con las pruebas recopiladas dentro de las investigaciones.

Lo que dijo el señalado jefe del ‘Tren de Aragua’ sobre policías en Bogotá

Otro de los fragmentos que causó preocupación está relacionado con una supuesta cercanía con miembros de la Policía. San Vicente aseguró durante la conversación que tendría amistad con uniformados en diferentes lugares.

Según Noticias RCN, el audio incluye estas afirmaciones, aunque la grabación por sí sola no demuestra que existan vínculos entre integrantes de la institución y la organización criminal.

“Todos los policías son panitas míos en todos lados. Yo soy un hombre serio. Y ahí somos amigos”

El canal también informó que dentro de la conversación apareció un posible plan contra policías involucrados en operativos dirigidos a combatir estructuras delincuenciales.

Audio aparece mientras investigan crimen de profesor en Kennedy

La revelación ocurre mientras la Fiscalía adelanta procesos judiciales contra ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la información conocida dentro de ese caso, algunos miembros de la organización habrían tenido contacto con el docente, quien participaba en procesos de rehabilitación y actividades deportivas con personas vinculadas a estas estructuras.

La Fiscalía pidió medidas de aseguramiento contra los investigados y las autoridades continúan con operaciones dirigidas a identificar puntos de microtráfico y otras redes que tendrían relación con el grupo criminal en Bogotá.

El ‘Tren de Aragua’ nació en Venezuela y, con el paso de los años, extendió su presencia hacia varios países de América Latina. Ahora, los audios divulgados por Noticias RCN podrían convertirse en una pieza importante para determinar hasta dónde llega realmente la influencia de esta organización en la capital colombiana y verificar las graves amenazas lanzadas por uno de sus señalados cabecillas.

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