Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito anunció la actualización del Plan de Ejecución de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción, denominado versión 4, dentro del marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para el periodo 2025-2028. De acuerdo con información oficial publicada por la Secretaría, las modificaciones fueron avaladas el 23 de julio de 2026 por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, órgano que respalda y supervisa la ejecución de este tipo de iniciativas al interior de la administración.

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El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025-2028 consolida el enfoque y las acciones mediante las que la Secretaría busca prevenir la corrupción, así como incentivar el ejercicio de la integridad y la legalidad. Este programa reúne varias iniciativas clave que van desde la gestión de riesgos de integridad pública y prevención del lavado de activos hasta la divulgación de canales de denuncia para posibles actos corruptos.

Según la Secretaría de Educación del Distrito, el PTEP se enmarca en la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, normativa que define los lineamientos y requisitos para fortalecer sistemas internos de integridad y ética pública. El Programa está estructurado en dos componentes: uno transversal, con aplicación a lo largo de los cuatro años, y otro programático, que comprende acciones concretas que se actualizan anualmente.

La versión 4 del Plan de Ejecución incorpora acciones en áreas relevantes como el monitoreo y gestión de riesgos de integridad pública, fortalecimiento de medidas para la debida diligencia y prevención de lavado de activos, el establecimiento y promoción de canales de denuncia, además de estrategias de articulación a través de redes internas y externas. Otros aspectos destacados incluyen el acceso a la información pública, impulso a la transparencia mediante datos abiertos, involucramiento de la ciudadanía, innovación en la administración pública y racionalización de trámites.

Al habilitar esta actualización, la Secretaría de Educación del Distrito recalca su compromiso por mantener el acceso a la información, prevenir la corrupción y consolidar la relación directa con los ciudadanos, haciendo públicos sus esfuerzos y permitiendo que los grupos de interés conozcan cada una de las acciones que se ejecutarán para velar por la integridad institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la versión 4 del Plan de Ejecución de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción?

La versión 4 del Plan de Ejecución integra iniciativas como el seguimiento de riesgos de integridad, prevención de lavado de activos, canales de denuncia, acceso público a la información, promoción de la transparencia y mecanismos de participación ciudadana. Todo se encuentra alineado al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2028, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Qué significa 'debida diligencia' en el contexto del Programa de Transparencia y Ética Pública?

La 'debida diligencia' se refiere al conjunto de acciones y controles aplicados por la Secretaría de Educación del Distrito para prevenir riesgos como el lavado de activos o conductas irregulares. En el contexto del PTEP, implica estudiar riesgos, ejecutar controles y garantizar que las operaciones se desarrollen bajo parámetros de legalidad y ética.



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