El caso de los títulos universitarios de Juliana Guerrero ya tiene a su primer condenado. Este lunes 7 de septiembre, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, firmó con la Fiscalía General de la Nación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Nuevo caso como el de Juliana Guerrero? Supuesto título falso de contratista que recibió millones en Gobierno Petro)

Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento privado, en calidad de cómplice, por los hechos relacionados con la entrega de los títulos que terminaron involucrando a Guerrero.

El juez determinó que el acuerdo alcanzado entre el exfuncionario y la Fiscalía cumplía con los requisitos legales y, en consecuencia, impuso una condena de tres años de prisión.

Lee También

De esta manera, Gutiérrez Martínez se convirtió en el primer condenado dentro del proceso que puso bajo la lupa los títulos académicos obtenidos por Guerrero y que estuvieron a punto de llevarla al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Exsecretario de la Fundación San José pidió perdón por los hechos

Durante una audiencia adelantada el pasado 20 de agosto, Gutiérrez Martínez reconoció públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria San José.

El exsecretario general admitió que tomó una decisión que terminó afectando a la institución y a diferentes personas vinculadas con ella.

“Realmente, desde mi sentir personal, profesional y ético, ofrezco unas excusas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria por una mala decisión”, manifestó durante la diligencia.

También pidió perdón a las directivas, trabajadores y egresados de la institución, al tiempo que reconoció que sus actuaciones implicaron una vulneración de las normas colombianas.

“No tuve la reflexión suficiente y, lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, afirmó.

Gutiérrez Martínez también habló del impacto que el proceso penal ha tenido en su vida personal y profesional y envió un mensaje a su familia, amigos y a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

El exsecretario aseguró que durante cerca de 30 años acompañó los procesos educativos de alrededor de 100.000 estudiantes y pidió que su caso sirviera como una reflexión sobre las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones.

Juliana Guerrero tendrá una nueva audiencia este miércoles

Mientras Gutiérrez Martínez ya recibió una condena, el proceso contra Juliana Guerrero continúa avanzando en la justicia.

Para este miércoles 9 de septiembre está programada la audiencia en la que se formalizará el escrito de acusación contra Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El proceso está relacionado con los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que Guerrero obtuvo en julio de 2025.

Según lo establecido en el caso, la joven habría recibido esos títulos pese a no haber cursado las clases correspondientes, presentado un examen ni aprobado las Pruebas Saber Pro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.