La reconstrucción del Chocó tras el terremoto del 10 de agosto ya tiene una preocupación sobre la mesa: que los recursos anunciados por el Gobierno nacional no se queden atrapados en trámites y lleguen rápidamente a las comunidades afectadas. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba le pidió al presidente Abelardo De La Espriella que la recuperación del departamento tenga como prioridad la descentralización de los recursos y la agilización de los procesos.

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El llamado de Córdoba ocurrió mientras el Gobierno estructura un paquete de inversiones para el Chocó, con participación de recursos de la Nación, obras por impuestos y capital privado. Para la mandataria, la rapidez será clave para evitar que las necesidades del departamento sigan esperando durante largos periodos.

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Córdoba planteó que el mismo esquema que permitiría a empresarios invertir de manera directa en el territorio podría aplicarse a la reconstrucción. En ese sentido, afirmó: “que el empresario que quiera aportar pueda generar directamente su contratación y ejecutar directamente su inversión, reduciendo los pasos que puedan terminar retrasando la llegada de las obras al territorio”.

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La gobernadora también dejó claro que su apuesta no está centrada en una única intervención de gran tamaño que tarde meses o años. Por el contrario, busca que las obras avancen de forma simultánea en distintos puntos del departamento. “No queremos un solo frente de obra, queremos cien frentes de obra trabajando de manera concomitante, obrando al mismo tiempo”, enfatizó.

#Colombia | La gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba le pidió al presidente Abelardo de la Espriella descentralizar los recursos y los procesos para agilizar la recuperación tras la terremoto. pic.twitter.com/AeFbP17N3o — La FM (@lafm) September 7, 2026

El planteamiento contempla atender de manera paralela viviendas, escuelas y bienes públicos que sufrieron afectaciones por el terremoto. La intención es que una obra no tenga que esperar a que otra concluya para comenzar.

Cabe mencionar que la petición de Córdoba coincide con el anuncio de nuevas inversiones para la región. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció un paquete estimado en un billón de pesos, compuesto por seis proyectos estratégicos de conectividad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.