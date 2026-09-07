Por: VALORA ANALITIK

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El presidente Abelardo de la Espriella retomará el plan para construir el megaproyecto de tren interoceánico que arrancó el gobierno de Gustavo Petro y que logró avanzar a nivel de prefactibilidad al cierre de su administración.

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Así lo confirmó este lunes el jefe de Estado en una declaración desde Chocó donde aseguró que existe la posibilidad de avanzar en esta conexión, para lo cual se contemplan dos alternativas de transporte entre el océano Atlántico y el océano Pacífico: un canal interoceánico y una línea férrea.

“Nosotros tenemos una posibilidad impresionante aquí en el Chocó”, dijo el mandatario, al tiempo que le dio la directriz al gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, de avanzar con la iniciativa.

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🔴 El proyecto, que ya cuenta con estudios preliminares, tendría dos alternativas:… pic.twitter.com/ui3kqYGSkX — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) September 7, 2026

La directriz busca conectar el Urabá antioqueño con un puerto de aguas profundas naturales en el Pacífico chocoano para trasladar mercancías entre ambos litorales.

¿Por qué De La Espriella retomará el plan para construir el megaproyecto de tren interoceánico?

De acuerdo con lo expuesto ante el jefe de Estado por el gerente del Fondo Milagro, el Gobierno continuará con el estudio de ambas opciones para estructurar los proyectos, incluyendo al departamento de Antioquia en uno de sus extremos a diferencia del gobierno Petro quien solo incluyó a Chocó en el plan.

Así mismo, indicó que una de las opciones incluye la construcción de un canal interoceánico, mientras que el otro le sumaría un ferrocarril entre los dos mares que tiene Colombia.

En ese sentido, el mandatario señaló que un grupo de empresarios que lo acompañaron en la jornada -los más grandes del país- manifestaron interés en conocer formalmente la propuesta para evaluar esquemas de participación e inversión.

De acuerdo con los más recientes informes de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), el megaproyecto del tren interoceánico construir un corredor férreo en trocha estándar de 222,3 km, que articularía dos puertos ubicados en las zonas de Juradó y Titumate, en el Chocó.

Según reveló en su momento este medio, la cifra de inversión total para construir el megaproyecto del tren interoceánico que arrancó Petro asciende a $92 billones, de los cuales $67,4 billones serían para inversión de capital, $1,29 billones de operación y mantenimiento y $24,3 billones de otros gastos asociados al proyecto.

Se trata de una cifra sin precedentes para Colombia. Para tener una magnitud, todo el programa de vías de cuarta generación (4G) costó más de $100 billones e incluyó más de 30 megaobras en todo el país.

Paquete vial y aéreo por $1 billón para el Chocó

Durante la misma reunión, el Gobierno oficializó un paquete de infraestructura y conectividad para el departamento por $1 billón, estructurado de forma integral para articular corredores estratégicos y fortalecer el transporte aéreo.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que no se trata de intervenciones aisladas, sino de un frente común sobre cinco grandes vías orientadas a conectar al Chocó con el resto del país, facilitar el acceso al mar, fomentar el turismo y permitir a los agricultores la salida de sus cosechas, además de obras en un aeropuerto.

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El financiamiento del paquete provendrá en un 50 % a través del mecanismo de obras por impuestos y el 50 % restante será de inversión directa empresarial.

El plan de obras comprende la intervención en la vía Quibdó – Ánimas – Nóvita para conectar a la capital con la región del San Juan; el tramo San José del Palmar – El Cairo para articular al departamento con el norte del Valle del Cauca; y el corredor Istmina – Puerto Meluk con el fin de avanzar en la salida hacia el Pacífico.

Asimismo, incluye la terminación de 6 kilómetros pendientes en la vía al Darién para integrar la zona agrícola con el Urabá antioqueño, la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó en el corredor turístico de Quibdó, y adecuaciones en el aeropuerto de Bahía Solano para fortalecer la conectividad aérea regional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.