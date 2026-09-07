En un claro mensaje de respaldo institucional, el presidente de la República anunció que la próxima semana entregará condecoraciones especiales a integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Este reconocimiento se da tras los recientes y contundentes operativos ejecutados contra estructuras criminales y redes de narcotráfico en diferentes regiones del territorio nacional durante su primer mes de gobierno.

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El mandatario destacó que esta distinción estará dirigida a los uniformados que han tenido un papel determinante en misiones de alto riesgo, logrando neutralizar a cabecillas y miembros de organizaciones consideradas de alta peligrosidad. Con estas acciones, el Gobierno busca debilitar de manera drástica las capacidades logísticas y financieras de los grupos dedicados al terrorismo y al tráfico de drogas.

El anuncio no solo tiene un peso operativo, sino también un profundo componente político. A través de esta decisión, el jefe de Estado busca enviar un mensaje de apoyo explícito a la Fuerza Pública, consolidando la seguridad y el combate frontal contra el crimen organizado como los pilares fundamentales de su administración.

Durante su intervención, el presidente enfatizó el sacrificio de los miembros de la fuerza pública en las zonas más apartadas del país. “Colombia tiene una deuda de gratitud con estos patriotas”, aseguró, recalcando que los uniformados se juegan la vida todos los días en defensa de la Constitución y la ley.

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Anuncio al país que la próxima semana voy a condecorar a nuestros héroes de la Patria: los patriotas de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Militares que han participado en los últimos operativos en los que hemos dado de baja a peligrosos criminales y golpeado con contundencia… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026

Por su parte, De La Espriella dejó en claro que su administración mantendrá una línea de respaldo directo con la institución policial y militar. Sostuvo que, mientras los uniformados estén dispuestos a entregarlo todo por la seguridad de la nación, el Gobierno estará firme para respaldarlos, protegerlos y enaltecer su labor cotidiana.

“Es momento de honrar a nuestros héroes como corresponde. Que cada policía y cada soldado sepa que su presidente, su Gobierno y millones de colombianos reconocemos su valor, su sacrificio y su amor por Colombia”, puntualizó el mandatario.

Con este espaldarazo, la administración actual deja sobre la mesa una directriz clara: la ofensiva contra la delincuencia no se mide únicamente en términos de capturas y resultados tácticos, sino en el acompañamiento institucional y el reconocimiento constante a quienes exponen su vida en los territorios más complejos de Colombia.